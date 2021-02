Eiza Gonzalez veut «contester» les croyances selon lesquelles je me soucie beaucoup

Cela a déjà été dit mais il convient de le répéter: Eiza Gonzàlez est plus qu’un joli visage.

Le plus souvent, cependant, Eiza dit qu’elle est sous-estimée en raison de ses antécédents et de son apparence «tout le temps».

Elle dit à E! News dans une interview exclusive: « Je pense que je vis cela en tant que femme; je pense que je le vis en tant que femme latine; je pense que je le vis en tant que femme immigrée. »

Et bien qu’Eiza n’ait certainement pas à faire ses preuves à qui que ce soit, elle espère contester les idées fausses sur le genre dans le film Netflix Je me soucie beaucoup.

Dans le film, écrit et réalisé par J Blakeson, Eiza et Rosamund Pike dépeignez Fran et Marla Grayson, respectivement, qui s’enrichissent en s’attaquant aux personnes âgées. Bien que leur programme soit très contraire à l’éthique, ce n’est pas vraiment illégal et les femmes s’en tirent.

Même ainsi, les hommes du film ne sont pas trop heureux quand Marla et Fran les déjouent et lancent des insultes liées à leur sexe.