Eiza González réfute les affirmations selon lesquelles elle dénigre les paparazzis

Eiza González n’apprécie aucune suggestion qu’elle a besoin de convoquer les paparazzi.

Le joueur de 31 ans Hobbs et Shaw actrice est apparue sur Jimmy Kimmel en direct plus tôt cette semaine pour promouvoir son nouveau film Je me soucie beaucoup. Just Jared a partagé une photo sur Instagram de son arrivée à l’émission, et un fan a commenté l’image, « Devinez qui a appelé les paparazzi? »

Cela a conduit Eiza à prendre en compte les commentaires du jeudi 18 février pour répondre à la remarque du fan et indiquer clairement en des termes non équivoques qu’elle n’a jamais informé les photographes de sa localisation.

« En lisant le sarcasme de votre message, j’ai ressenti le besoin de répondre à votre question, » le Chauffeur bébé star a écrit. « Je n’ai jamais dans toute ma carrière appelé ou » averti « un paparazzi. Au point que j’encouragerais tous les paparazzi à se manifester et à prouver que je l’ai fait si une telle chose a été faite. Je vous encourage à ne pas croire tout ce que vous lisez dans les sites de potins. Leur intention est de vendre. À tout prix. «