Eiza Gonzalez et Ben Simmons en rendez-vous à New York : Photos – Hollywood Life

Eiza González avait haussé les sourcils quand elle est sortie avec de Kendall Jenner ex petit ami Ben Simmons. La superbe actrice, 33 ans, a été aperçue lors d’un dîner avec la star de la NBA, 26 ans, à New York le vendredi 4 février. Portant une robe noire moulante et un manteau de fourrure gris, Eiza était tout sourire alors qu’elle marchait à côté le mec imposant, qui l’a gardé décontracté dans un ensemble entièrement noir composé d’un sweat à capuche et d’un pantalon assorti.

Le couple a été vu quittant un restaurant de sushis populaire dans la Big Apple appelé Bondst et ils ont fait du trottoir leur propre piste personnelle avec un look si chic et à la mode ensemble. Bien qu’ils n’aient donné aucun détail sur la nature de leur relation lors de la sortie, il est apparu que les stars étaient assez à l’aise les unes avec les autres.

La star de “Baby Driver” est apparue célibataire et prête à se mêler après avoir rompu avec Jason Momoa en juin 2022. Bien qu’ils aient gardé leur relation hors de la vue du public, ils auraient été ensemble depuis février de cette année. Une source avait dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’Eiza était “excitée” par l’endroit où les choses pourraient potentiellement aller, mais le match d’amour s’est essoufflé avant que quelque chose de permanent ne fleurisse. Ben, quant à lui, a mis fin à ses fiançailles avec l’animateur d’une émission de télévision britannique Maya Jama en août. Le couple aurait été fiancé au cours de la saison des vacances 2021-22.

La séparation de l’athlète d’origine australienne avec Maya est survenue peu de temps après qu’il l’ait annulée avec Kendall. Le couple avait une relation récurrente depuis juillet 2018, se séparant pour la première fois en mai 2019 avant de raviver leur relation. Au moment où la pandémie de coronavirus a commencé, cependant, le couple s’était séparé. Le mannequin avait confirmé qu’ils étaient autrefois romantiques lors d’un épisode de février 2019 de Le spectacle d’Ellen DeGeneresdisant qu’elle est sortie avec la star de la NBA “un peu”.

