Une frappe étonnante de Giovanni Reyna, 18 ans, samedi, a donné au Borussia Dortmund un match nul 1-1 contre l’Eintracht Francfort, qui a remporté son cinquième match consécutif de Bundesliga.

Daichi Kamada a donné aux hôtes une avance à la neuvième minute mais, malgré l’absence du meilleur buteur Erling Haaland en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Dortmund a pris le contrôle après la mi-temps et le milieu de terrain américain Reyna a égalisé le deuxième but de Bundesliga de sa carrière.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Dortmund, qui n’avait pas fait match nul lors de ses 27 matchs de championnat précédents, est troisième avec 19 points en 10 matchs avant l’affrontement en haut de la table entre les leaders Bayern Munich (22) et RB Leipzig (20) plus tard samedi.

L’Eintracht, sans victoire en huit matchs toutes compétitions confondues, est huitième avec 13 points.

L’équipe locale a pris un départ impressionnant et s’était déjà rapprochée deux fois avant que Martin Hinteregger ne libère Kamada et que l’attaquant japonais ne contrôle le ballon avec sa première touche et ne bat le gardien Roman Burki avec une finition habile.

Après que Jadon Sancho se soit rapproché deux fois pour Dortmund, Francfort aurait dû aller plus loin lorsque le ballon est tombé sur Aymen Barkok, mais il a tiré sauvagement au-dessus de la barre à bout portant.

Dortmund, qui a marqué 19 de ses 22 buts en championnat cette saison en deuxième période, a amené Youssoufa Moukoko, 16 ans, à la mi-temps et a égalisé dans les 11 minutes suivant la reprise.

Reyna a récupéré la passe de Sancho, a sauté le défi de Hinteregger et a tiré un tir imparable entre Kevin Trapp et son premier poteau.

Moukoko, faisant sa troisième apparition en Bundesliga, a vu un autre effort sauvé par Trapp bien que les deux équipes se soient essoufflées vers la fin