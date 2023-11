Einhorn de Greenlight — en hausse de 27 % cette année — s’inquiète de la géopolitique

David Einhorn de Greenlight Capital, dont le hedge fund a généré un rendement deux fois supérieur à celui du marché jusqu’à présent cette année, a déclaré qu’il avait cessé de constituer de nouvelles positions en actions pour le moment et estimait que l’intensification des risques géopolitiques ne pouvait être ignorée. “Nous sommes effectivement à nouveau en “grève des acheteurs” et n’avons établi aucune position longue significative” au cours du trimestre clos le 30 septembre, a déclaré Einhorn dans sa lettre aux investisseurs du troisième trimestre datée de mercredi et obtenue par CNBC. “C’est une période délicate et nous restons inquiets quant à l’orientation du marché.” Le fonds spéculatif d’Einhorn a généré un rendement de 12,9 % au troisième trimestre, portant ses gains pour 2023 à 27,7 %. Cela se compare au rendement de 13,1 % du S&P 500 jusqu’à fin septembre. Le manager vedette a déclaré qu’il avait réduit son exposition brute pour lui permettre d’investir des capitaux dans de nouvelles idées spécifiques, mais qu’il se sentait prudent sur le marché au sens large en raison d’une géopolitique imprévisible et risquée. “L’opinion complaisante des investisseurs selon laquelle la géopolitique devrait être ignorée pourrait être vraie, sauf dans les moments où ce n’est pas le cas. Nous soupçonnons que nous sommes dans l’une de ces périodes”, a écrit Einhorn. Plus précisément, l’investisseur de 54 ans s’inquiète d’une hausse des prix du pétrole dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient et de la poursuite de la guerre russe en Ukraine, qui pourrait plonger l’économie américaine dans un grave ralentissement. Il a déclaré qu’il avait une exposition limitée aux dépenses de consommation américaines, tandis que son exposition nette positive s’exprimait « presque entièrement » à travers le secteur de l’énergie. “Une hausse des prix du pétrole pèserait sur le consommateur et provoquerait probablement une récession. L’inflation qui en résulterait mettrait également la Réserve fédérale dans la position inconfortable de devoir lutter contre la hausse des prix dans un contexte de chômage croissant. Cela rend les perspectives du marché très préoccupantes”, a-t-il déclaré. dit. Jusqu’à présent, au quatrième trimestre, les prix à terme du pétrole brut West Texas Intermediate ont baissé d’environ 15 %, ceux de l’essence de plus de 11 %, tandis que l’indice S & P 500 Energy a chuté de près de 9 %. Einhorn, diplômé de Cornell, a fondé Greenlight Capital en 1996 et a généré un rendement annualisé énorme de 26 % au cours de la décennie suivante, dépassant de loin le marché dans son ensemble et de nombreux pairs. Ses excellents antécédents ont fait de lui l’un des gestionnaires de hedge funds les plus suivis de Wall Street. Ces dernières années, il a connu du succès en vendant à découvert ainsi qu’en achetant des actions de valeur dotées de stratégies de rachat en place. Einhorn a déclaré que ses plus grands gagnants au troisième trimestre étaient Consol Energy, Capri Holdings et Black Knight. Sa position courte sur les actions liées à l’innovation s’est également révélée rentable au dernier trimestre, tout comme sa position macro qui a bénéficié à la fois de la baisse des cours des actions et de la hausse des taux d’intérêt à long terme, a déclaré Einhorn. “Si nous avons raison, les niveaux extrêmes actuels de tension géopolitique entraîneront une baisse des cours boursiers sur une période qui durera plus de quelques heures”, a déclaré Einhorn. “À ce stade, nous avons l’intention d’être positionnés pour acheter des actions en difficulté et des dettes véritablement en difficulté, si l’occasion se présente.”