Eileen Ryan, mère de Sean Penn, décédée à 94 ans

Eileen Ryan, une actrice chevronnée et matriarche de la famille hollywoodienne qui comprend l’acteur Sean Penn, est décédée chez elle dimanche, selon une déclaration partagée par le publiciste de Penn. Elle avait 94 ans.

Ryan aurait eu 95 ans le 16 octobre. Aucun détail sur la cause de son décès n’a été fourni.

Ryan est apparu dans plus de 60 émissions de télévision et films au cours de sa carrière de plusieurs décennies, profitant de tournants dans des genres tels que “Eight Legged Freaks” de 2002 et “Feast” en 2005. Elle est également apparue dans des films acclamés “Magnolia” en 1999 et 2001 ” Je suis Sam.”

Ses crédits télévisés incluent “The Twilight Zone” en 1960, ainsi que “ER”, “Ally McBeal” et “NYPD Blue” quelque 35 ans plus tard.

Ryan, née Eileen Annucci, a rencontré son mari, feu le réalisateur Leo Penn, en 1957 à New York lors des répétitions de “The Iceman Cometh”, selon le communiqué.

Le couple a emménagé ensemble moins d’une semaine après leur rencontre et s’est marié quelques mois plus tard, ajoute le communiqué. Leur mariage a duré 41 ans jusqu’à la mort de Leo Penn en 1998.

En plus de Sean Penn, le couple était parent d’un fils Michael Penn, chanteur du single “No Myth” de la fin des années 80, et du regretté acteur Chris Penn, qui est apparu dans des films très médiatisés, notamment “Reservoir Dogs” et “True Romance”. .”

Chris Penn est décédé en janvier 2006 à l’âge de 40 ans.