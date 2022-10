Eileen Ryan, actrice et mère de Sean Penn, décédée à 94 ans

Eileen Ryan, connue pour son rôle dans “La petite maison dans la prairie”, est décédée à 94 ans.

Ryan, qui était la mère des acteurs Sean Penn et Christopher Penn et du musicien Michael Penn, est décédée dimanche à son domicile de Malibu, en Californie, selon la porte-parole de la famille Mara Buxbaum. Ryan aurait eu 95 ans le 16 octobre.

“Nous avons perdu maman hier”, a tweeté Michael avec un emoji au cœur brisé.

Chris est décédé en janvier 2006. L’acteur avait alors 40 ans.

Ryan a été marié à l’acteur Leo Penn pendant 41 ans après leur mariage en 1957.

En 1957, Ryan était aux répétitions de “Iceman Cometh” lorsqu’elle rencontra Leo, qui avait succédé à Jason Robards à la production Circle in the Square. Ils ont emménagé ensemble une semaine après leur rencontre et se sont mariés quelques mois plus tard. Léo Penn est décédé en 1998.

“Nous nous adorions”, a dit Ryan à propos de sa relation avec Leo, selon le New Yorker. “Nous avons eu un super mariage. Nous ne nous sommes jamais ennuyés l’un de l’autre. Nous avons grandi ensemble.”

Sean a déclaré au point de vente que ses parents passaient régulièrement des soirées ensemble.

“Si vous vous faufilez pour une collation ou quelque chose comme ça, ils resteraient juste assis là, les lumières éteintes”, avait-il précédemment déclaré au point de vente. “Elle dormait profondément, la tête sur ses genoux, et il lui frottait les cheveux. Et c’était très courant – presque tous les soirs.”

Ryan a mené une carrière réussie à la télévision et au cinéma et a eu au moins 61 crédits, selon IMDB.

Elle a décroché des rôles dans “Parenthood”, “Feast”, “Magnolia” et “Eight Legged Freaks”.

Les apparitions télévisées de Ryan comprenaient des rôles dans “Grey’s Anatomy”, “Private Practice”, “The Twilight Zone”, “ER”, “Bonanza”, “CSI: Crime Scene Investigation” et “NYPD Blue”.

