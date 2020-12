Des hommages sont rendus à l’actrice « puissante » Eileen Pollock, qui était surtout connue pour avoir joué Lilo Lill dans la sitcom Bread des années 1980, après sa mort à l’âge de 73 ans.

Ses agents ANA Actors ont confirmé la nouvelle, affirmant que l’actrice était décédée paisiblement dans son sommeil chez elle à Londres samedi.

Né à Belfast, Pollock était une star de la scène et de l’écran qui est apparue dans des films comme Far And Away en 1992, aux côtés de Tom Cruise et Nicole Kidman, et Angela’s Ashes en 1999.

Ayant fait partie d’ANA pendant de nombreuses années, elle était profondément impliquée dans notre communauté, aidant à repérer de nouveaux talents et s’arrêtant toujours à Lambeth Walk pour discuter et prendre une tasse de thé (généralement avec une généreuse quantité de friandises pour tout le monde!) pic.twitter.com/Z1uGkvqW3L – ANA (@anaactors) 21 décembre 2020

Mais elle était surtout connue pour avoir joué Lilo Lill, la maîtresse de Freddie Boswell, dans Bread, la comédie télévisée centrée sur la famille ouvrière Boswell à Liverpool, qui a duré de 1986 à 1991.

Rendant hommage sur Twitter et partageant des photos de l’actrice, connue sous le nom de Polly à ses amis, ANA a décrit Pollock comme « un talent de scène et d’écran extrêmement apprécié et bien connu ici et en Irlande ».

Elle était une actrice qui avait travaillé avec certains des plus grands noms du cinéma, tels que Ron Howard et Mike Leigh, ont-ils dit, mais dont « on se souviendra surtout pour nous faire tous rire en tant que régulière de la série Lilo Lill in Bread ».

L’hommage de l’agence s’est poursuivi en disant que l’actrice avait été « profondément impliquée dans notre communauté, aidant à repérer de nouveaux talents » et s’arrêtait toujours à leur bureau à Lambeth Walk « pour discuter et prendre une tasse de thé ».

«Nous envoyons notre amour à tous ceux qui connaissaient Polly – elle était vraiment une puissance d’acteur, avec une générosité et un esprit énormes. Notre chère amie nous manquera et nous nous souviendrons toujours d’elle comme de notre fille merveilleuse, spirituelle et brillante de Belfast!»

En plus de Bread et de ses rôles au cinéma, les autres crédits d’acteur de Pollock comprenaient des apparitions dans The Bill and Taggart, selon le site Web de base de données de télévision et de films IMDB. Plus récemment, elle a joué une dame de table dans le film de 2019, Love Type D.