Eileen Pollock est décédée à l’âge de 73 ans.

L’actrice était surtout connue pour avoir joué dans la série Bread de la BBC Comedy, où elle jouait ‘Lilo’ Lill.

Sa famille a révélé qu’elle était décédée paisiblement chez elle à Londres dimanche.

Dans un hommage, ils ont dit qu’ils se souviendraient d’Eileen comme d’un « acteur, écrivain et conteur » et l’ont décrite comme « une chère sœur, une tante aimée et une grande tante ».

«Votre beauté, vos rires et vos yeux aimants ont donné de la joie à tous», ont-ils dit.









L’acteur Dan Gordon, qui a regardé aux côtés d’Eileen dans Women of the Verge of HR, a déclaré au Irish News: « Nous avions l’habitude de l’appeler ‘Polly’s People’ parce qu’elle ramassait toutes les vagues et les errants en cours de route et ne les voyait jamais coincés.

«Elle rencontrait quelqu’un dans la ville pendant que nous étions en tournée et lui disait: ‘ils n’ont pas de chance’ et les amènerait voir le spectacle et leur acheter un verre après.

«Elle était très amusante et la seule chose dont je me souviens, c’est que je ne l’ai jamais vue en colère. Je ne l’ai jamais vue croiser avec qui que ce soit.

« C’était une femme extraordinaire, une belle personne. »

Eileen était surtout connue pour avoir joué dans la série à succès de la BBC Bread entre 1986 et 1991.

Parlant de son passage dans l’émission en 2004, elle a déclaré: « J’aime bien quand quelqu’un dit dans un supermarché » tu sais à qui tu me rappelles, ne t’offense pas, cette tarte du pain. « »

L’actrice née à Belfast est apparue plus tard dans la version cinématographique du livre de Frank McCourt Angela’s Ashes en 1999 et a joué dans le film Far and Away de Tom Cruise et Nicole Kidman, 1992, en tant que propriétaire Molly.

Ces dernières années, Eileen a tourné son attention vers le théâtre, se produisant dans un spectacle solo Now I’m Sixty et en 2010 a réalisé The Irish Wake of Paddy McGrath.

