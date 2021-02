Eileen Grimshaw dévastée alors que George la jette après avoir détruit les funérailles du père de Gail, Ted

EILEEN Grimshaw est dévastée alors que George la jette après avoir détruit les funérailles du père de Gail, Ted, la semaine prochaine à Coronation Street.

Eileen et Gail ont relancé leur querelle le mois dernier lorsque Gail s’est sentie à l’aise avec le béguin d’Eileen George.

Les téléspectateurs savent que George a commencé à flirter avec Mary et Eileen après son arrivée en octobre 2020, lorsqu’il a organisé de faux funérailles pour le fils d’Eileen, Todd.

Mais Gail a volé la vedette lorsqu’elle a commencé à essayer de déterminer qui était une dame appelée Fanny à partir d’une boîte de photos de famille qu’elle avait – et a découvert qu’elle était la cousine de George.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Eileen assurer à George que, avec Tim conduisant le corbillard, les funérailles de Ted seront terminées avant qu’ils ne le sachent.

Mais Steve n’est pas content qu’on ne lui ait pas demandé et plus tard, George donne à Steve et Tim un essai pour conduire le corbillard pour voir qui est le meilleur.

Après une promenade rocheuse avec Steve au volant, George admet que Tim devrait conduire le corbillard.

Alors que le jour des funérailles arrive, Gail se confie à Audrey et dit qu’elle veut que Ted obtienne un bon départ – et qu’elle espère qu’Eileen n’y mettra pas le pied.

Alors que Steve demande à Tim de conduire le corbillard, Tim panique et admet qu’il ne peut pas le faire.

Eileen est obligée de sauter dans le corbillard et de le conduire elle-même.

Plus tard, après un enterrement désastreux, George dit à Eileen qu’elle l’a publiquement humilié et qu’il ne veut plus rien avoir à faire avec elle.

Qu’est-il exactement arrivé?

Eileen insiste plus tard sur le fait que gâcher les funérailles n’était pas intentionnel, mais George dit clairement qu’il n’a pas le temps pour elle.

Pendant ce temps, Gail entre dans le café et emmène George à la bibliothèque pour faire des recherches supplémentaires sur leur arbre généalogique.

Eileen se moque de Gail et de son arbre généalogique alors qu’elle quitte le café, ce qui conduit Gail à se retourner et à éclater.

Alors que la dispute s’intensifie, George intervient et leur ordonne de se taire tous les deux.

George va-t-il se laver les mains des deux?