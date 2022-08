Eileen Fisher, la reine de la mode lente, trace une sortie lente

“Les dernières années ont été assez difficiles pour quiconque dans le commerce de détail, sans parler de ceux qui essaient de changer le paradigme de la mode”, a poursuivi Mme Williams. “Et j’ai une immense admiration pour tout ce qu’Eileen et son équipe ont fait au milieu de ce chaos pour réancrer la marque vers ses valeurs d’origine.”

Une partie de la remise sur les rails consistait à supprimer certaines des couleurs et des imprimés les plus audacieux qui avaient commencé à se glisser dans les collections, au lieu de souligner à nouveau les caractéristiques pour lesquelles Mme Fisher est connue. Les derniers vêtements sur son site Web se déclinent dans une palette de couleurs douces comme l’écru, le cinabre et le seigle. Les formes, comme les vestes kimono, les tuniques sans manches et les pantalons palazzo courts en coton doux ou en gaze et en lin irlandais, sont simples et conçues pour flatter. La clé est maintenant de trouver un moyen de servir ces regards à la prochaine génération.

“Je n’ai jamais vraiment été un créateur de mode conventionnel”

Comme le suggèrent la tendance TikTok “grand-mère côtière” et le succès des marques de luxe haut de gamme comme Jil Sander and the Row, les capsules minimalistes – des collections de vêtements composées d’éléments interchangeables, maximisant ainsi le nombre de tenues pouvant être créées – ont un moment de mode renouvelé. Il semble y avoir un besoin collectif de simplicité – quelque chose que Mme Fisher propose régulièrement depuis le milieu des années 1980 et ses premières créations inspirées des kimonos qu’elle a vus lors d’un voyage à Kyoto.