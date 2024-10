Eikoh Hosoe, le photographe japonais qui a photographié Yukio Mishima, est décédé à 91 ans

Eikoh Hosoe, un photographe japonais qui a ouvert une nouvelle voie à son médium avec ses images taboues sur les mondes invisibles, est décédé à l’âge de 91 ans. L’agence japonaise Kyodo News a annoncé son décès la semaine dernière, affirmant qu’il était décédé à Tokyo des suites de complications liées à une tumeur de la glande surrénale.

Les photographies de Hosoe impliquées butô des danseurs, de la chair nue, des paysages mystérieux et bien plus encore, mais les images pour lesquelles il reste les plus célèbres sont celles représentant le romancier Yukio Mishima. Cette série de 1961, connue sous le nom de « Ordeal by Roses », est bien connue au Japon, où elle est célébrée pour ses images provocatrices.

Dans ces photographies, Mishima est souvent représenté dans divers états de déshabillage, semblant soit soumis, soit agressif, selon son environnement. Il est représenté ligoté, tenant un maillet et, dans une image particulièrement mémorable, serrant ses lèvres autour d’une fleur dans sa bouche. Dès leur publication en 1969, ces images ont valu à Hosoe une audience internationale.

Toshihiro Hosoe est né en 1933 à Yonezawa, au Japon, et a grandi principalement à Tokyo, d’où il a été évacué en 1944 aux côtés de ses parents à cause des bombardements incendiaires dans la ville. Ils ont déménagé à Tohoku, un village rural, mais son père est resté au sanctuaire shinto de Tokyo où il travaillait, communiquant avec sa famille par courrier.

Enfant, il a commencé à utiliser l’appareil photo de son père pour ses propres projets et a même remporté un concours de photographie Fuji lorsqu’il était adolescent. Hosoe étudie ensuite au Tokyo College of Photography, obtient son diplôme en 1954 et devient photographe indépendant. Il s’est renommé Eikoh.

En 1959, Hosoe et cinq autres photographes fondent Vivo, un collectif basé à Tokyo qui contribue à pousser le médium dans une nouvelle direction au Japon. Alors que la photographie documentaire cherchait à représenter la réalité objective, ces artistes aspiraient à quelque chose de différent et de plus personnel. Le groupe s’est dissous peu de temps après sa création, mais il est considéré comme influent par les historiens de la photographie.

Les photographies de Hosoe de cette époque étaient principalement des représentations stylisées du corps humain dans des états extrêmes. Homme et Femme #2 (1960), par exemple, montre un bras musclé tenant une tête féminine, ses yeux semblant exorbités à cause du maquillage sombre appliqué autour de ses paupières. Il parlait simplement de photos comme celles-ci, révélateur Ouverture l’année dernière, « j’ai toujours aimé les relations humaines ».

Les photographies ultérieures deviendront de plus en plus fantastiques. Sa série « Kamaitachi » de 1965 à 1968 était une collaboration avec Tatsumi Hijikata, l’un des fondateurs du butô style de danse, un type de théâtre connu pour ses chorégraphies physiquement rigoureuses et son rythme relativement lent. Intitulée d’après un esprit folklorique ressemblant à une belette, cette série présente Hijikata sautant à travers les champs et faisant semblant de kidnapper un bébé. Il continuera à produire des collaborations avec butô danseurs dans les décennies à venir.

Pour de nombreux artistes travaillant aujourd’hui, de telles images ont continué à s’avérer influentes. Daido Moriyama, un célèbre photographe japonais qui a travaillé très tôt comme assistant de Hosoe, a déclaré Ouverture qu’avant Hosoe, la photographie japonaise avait un « fort sens du documentaire et n’était strictement pas mise en scène ». Hosoe s’y est confronté en créant des photographies théâtrales et mises en scène basées sur des collaborations avec les sujets photographiques. C’était une réalisation majeure.