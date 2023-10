Cliquez pour agrandir Chuk Nowak/photo de courtoisie Huit nuits est une histoire de traumatisme intergénérationnel, de connexion humaine et de résilience.

Le cycle de l’oppression et de la persécution s’est poursuivi, se présentant toujours avec un autre visage, un autre nom, une autre raison d’intolérance insondable à travers le temps.

Présentation par le Detroit Public Theatre de la pièce de Jennifer Maisel Huit nuits nous confronte à ce cycle en cours avec l’histoire d’une survivante de l’Holocauste nommée Rebecca Blum. Elle arrive aux États-Unis pour retrouver son père en décembre 1949, le premier soir de Hanoukka. Nous ne pouvons pas imaginer les horreurs qu’elle a vues. La pièce se déroule tout au long de la vie de Rebecca, au cours des huit nuits de Hanoukka, alors que nous la voyons passer d’une jeune fille effrayée à une mère et une grand-mère protectrices, tandis que son chagrin menace de l’engloutir entièrement.

En chemin, elle fonde une famille multiculturelle comprenant un couple afro-américain qui devient ses amis proches, le petit ami japonais-américain de sa fille et la partenaire lesbienne de sa petite-fille. C’est une histoire à la fois de résilience et de connexion humaine.

C’est aussi l’histoire de la façon dont le traumatisme s’immisce en nous, devenant une sorte de prison dont nous ne pouvons échapper qu’en permettant aux autres de témoigner de nos histoires, aussi inconfortables et tragiques soient-elles. Rebecca est sur le point de nous raconter ce dont elle a été témoin au camp de concentration. Mais lorsque nous apprenons enfin le terrible secret selon lequel elle a été enterrée pendant un moment de démence dans sa vieillesse, le moment est si éphémère qu’il est presque perdu. Elle a porté ce secret toute sa vie, et même si sa fille et sa petite-fille ne savent pas exactement ce qui lui est arrivé, elles ressentent elles aussi leur poids. Il se fraye un chemin entre eux comme un fantôme dont la présence est toujours ressentie bien qu’invisible – un signe avant-coureur silencieux d’un traumatisme intergénérationnel.

Bien sûr, il y a aussi de vrais fantômes dans cette pièce, même si, au début, je n’ai pas réalisé pourquoi (ou comment) la mère de Rebecca se tenait à l’arrière-plan, silencieuse et immobile comme un souvenir fané. Mais au fur et à mesure que la pièce avance, il devient clair que lorsque les personnages que nous avons connus dans la pièce apparaissent de cette manière, ils sont décédés.

On ne va pas vous gâcher la fin, mais c’est un de ces moments mélancoliques qui vous donnent envie de pleurer mais vous ne pouvez pas tellement la douleur est profondément ancrée. Cela creuse un puits en vous, tout en faisant ressortir le poids collectif de l’oppression, du génocide, du racisme et de la discrimination ressenti par les groupes marginalisés.

Qu’il s’agisse des Juifs pendant l’Holocauste, des Afro-Américains luttant pour leurs droits civiques ou des Américains d’origine japonaise contraints d’être envoyés dans des camps d’internement, le poids de l’oppression ne cesse pas simplement lorsque ces tragédies cessent.

À la fin de la pièce, Rebecca et sa petite-fille accueillent un nouveau locataire, un réfugié du Moyen-Orient. Au moment où j’écris, je ne peux m’empêcher de penser avec désespoir au nettoyage ethnique que nous observons se dérouler à Gaza dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. Je pleure mes frères et sœurs qui sont mourants, et même si nous ne sommes pas liés par une ascendance, notre humanité fait mienne leur souffrance.

Le cycle de l’oppression et du génocide se poursuit, tout comme l’appel à nous unir contre la haine.

