Eidi de Salman Khan aux fans : sortie de la première promo de Bigg Boss 15 – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi : Comme nous le savons tous, la prochaine saison de la populaire émission de téléréalité « Bigg Boss » diffusera ses six premières semaines sur OTT, puis passera progressivement à la télévision.

La nouvelle saison s’appellera « Bigg Boss OTT » et les créateurs ont maintenant publié sa première promo à l’occasion de l’Aïd. Salman Khan s’assure toujours que ses fans obtiennent leur Eidi de Bhai chaque année.

Cette année, Salman Khan a publié la promo de l’émission de télé-réalité la plus sensationnelle de l’Inde – Bigg Boss OTT comme cadeau de l’Aïd 2021 pour les fans.

Les créateurs ont partagé la promo sur la page officielle de Voot et l’ont sous-titrée comme suit : « Arey bhai bhai bhai, vous kya ho raha hai ?

Nahi samjhe ? Butin Machane, aa raha hai BB OTT sur Voot

Hoga itna sur le dessus, divertissement chalega non-stop

Sur une échelle de 1 à 10, kitne excité ho aap?

BB OTT, le streaming commence le 8 août sur Voot.

Dès le début de la promo, nous pouvons voir Salman éclater de joie alors qu’il déclare et avertit le public de se préparer pour la saison la plus folle et la plus sensationnelle de tous les temps.

« Bigg Boss OTT », qui sera diffusé sur Voot, introduira un facteur « janta ». Le nouveau format donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de » Bigg Boss OTT » en leur permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et la sortie des candidats de l’émission.

Commentant ce tout nouveau Bigg Boss OTT, Salman a déclaré: «C’est formidable que cette saison de Bigg Boss ait une première numérique avec Bigg Boss OTT, 6 semaines avant la télévision. La plate-forme verra une interactivité sans précédent où le public sera non seulement diverti mais aussi participer, s’engager, donner des tâches et plus encore – C’est vraiment pour les gens et par les gens. Mon conseil à tous les candidats est d’être actif, divertissant et de bien se comporter dans la maison BB.

L’actrice Shweta Tiwari, ancienne candidate de Bigg Boss et gagnante de « Bigg Boss 4 », est enthousiasmée par la diffusion en continu OTT de l’émission.