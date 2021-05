Eid-ul-Fitr 2021: Top 7 des chansons à inclure dans votre playlist festive | Actualités culturelles

New Delhi: L’Eid-ul-Fitr ou «meethi Eid» sera célébré en Inde le vendredi 14 mai après le mois sacré du Ramadan, au cours duquel les musulmans observent le jeûne de l’aube au crépuscule pendant tout le mois.

L’Aïd, qui est une occasion de joie et de fête, est très attendu par les musulmans.

En cette saison festive, nous vous proposons la playlist ultime que vous pouvez écouter et apprécier.

Vous trouverez ci-dessous nos chansons préférées et nos meilleurs choix.

Aaqa

Cette chanson émouvante chantée par le maestro Abida Parveen avec le talentueux Ali Sethi nous rappelle de ne compter que sur Allah pour tous nos soucis.

Wohi Khuda Hai

Atif Aslam chanté Wohi Khuda Hai vous donnera à la fois espoir et paix de cœur, chaque fois que vous vous sentez mal à l’aise.

Kun Faya Kun

AR Rahman a composé cette mélodie émouvante. Le chanteur Mohit Chauhan le rend avec une sincérité absolue, ce qui en fait un numéro à feuilles persistantes.

Noor E Khuda

Noor E Khuda de Shah Rukh Khan avec My Name Is Khan est un joyau chanté par Adnan Sami qui vous aidera à vous connecter avec votre côté spirituel.

Khwaja Mere Khwaja

Qui peut oublier la chanson soufie Khwaja Mere Khwaja de Jodha Akbar, qui peut envoyer un roi en transe.

Arziyan

Cette chanson a été tournée à l’emblématique Jama Masjid lors d’une prière de l’Aïd et a de belles paroles et une musique tout aussi séduisante composée par AR Rahman.

Bhar Do Jholi Meri

Ce numéro accrocheur et mélodieux du Bajrangi Bhaijan de Salman Khan est magnifiquement chanté par Adnan Sami.

Souhaitant tous sont lecteurs Eid Mubarak!