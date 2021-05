Eid-ul-Fitr 2021: l’Inde célébrera l’Aïd vendredi, les religieux exhortent à suivre le protocole COVID-19 | Actualités culturelles

New Delhi: Ei-ul-Fitr, populairement connu sous le nom de «meethi Eid», sera célébré demain (14 mai) en Inde. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Amérique du Nord, qui ont commencé à jeûner un jour avant les Indiens, célèbrent l’Aïd aujourd’hui.

Eid-ul-Fitr est célébré après la fin du mois sacré du Ramadan et le début du dixième mois du calendrier islamique Shawwal. Le calendrier islamique ou hégirien suit les mouvements lunaires, c’est pourquoi l’observation du croissant de lune est importante pour marquer le début d’un nouveau mois.

Bien que l’Aïd apporte toujours une joie immense, une fête et des amis et des familles réunis – cette année sera une affaire discrète en raison de la pandémie dévastatrice du COVID-19.

Les religieux musulmans ont exhorté les gens à agir conformément à l’époque actuelle et à observer un Aïd privé cette année.

«Plus de quatre lakh personnes ont été infectées par le virus et près de 3 000 personnes meurent chaque jour. Il n’y a pas de lits, de médicaments et la quantité appropriée de vaccin à l’hôpital. J’ai appelé la communauté à offrir des prières de l’Aïd à la maison », a déclaré Shahi Imam Bukhari.

Darul Uloom Deoband a également publié une fatwa demandant aux gens d’abandonner la prière de l’Aïd en congrégation dans les mosquées cette année. Auparavant, le All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) avait également appelé les musulmans à éviter les grands rassemblements à l’occasion de l’Aïd.

Eid-ul-Fitr célèbre la réussite du mois sacré du Ramadan au cours duquel les musulmans observent le jeûne et augmentent leurs prières et leur charité pour gagner la piété. Le jour de l’Aïd également, des aumônes sont données aux pauvres et une fête est préparée pour les amis et la famille. Eidi, qui peut être à la fois sous forme d’argent et de cadeaux, est offert aux enfants et aux personnes plus jeunes que nous.