Eid-ul-Fitr 2021: Les tenues tendance Eid de Hina Khan, Gauahar Khan et Neha Kakkar sont super stylées et desi – Voir les photos et laissez-vous inspirer! | Actualités culturelles

New Delhi: Le très attendu festival Eid-ul-Fitr ou Eid-al-Fitr est célébré en Inde aujourd’hui (14 mai 2021). Bien que les gens ne puissent pas se rassembler pour célébrer le festival en raison de la pandémie de COVID-19, nous pouvons sûrement célébrer le festival dans nos maisons avec notre famille!

Le bon côté est que vous pouvez toujours porter de nouvelles tenues à la mode à la maison et prendre des tonnes de photos avec votre famille pour en faire un Eid mémorable. Dans le cas où vous êtes à la recherche d’inspiration mode ou si vous souhaitez essayer d’enfiler une nouvelle tenue cet Eid, ne cherchez plus!

Nous avons rassemblé des « inspirations de style » des célébrités les plus époustouflantes telles que Gauahar Khan, Hina Khan, Nargis Fakhri et Neha Kakkar pour vous donner toute l’inspiration dont vous avez besoin.

Jetez un œil à leurs tenues tendance Eid:

Gauahar Khan

L’actrice Gauahar Khan est fascinante dans ce costume blanc et dupatta vert. Elle complète sa tenue avec des bracelets en or glamour et un collier audacieux. L’actrice, qui a partagé son look de l’Aïd sur Instagram, a révélé que sa mère lui avait offert cette belle tenue.

Pendant le Ramadan, elle avait également partagé ses autres looks pour l’Aïd. Dans sa tenue précédente, elle le tuait dans un costume rouge sang associé à un rouge à lèvres rouge cerise.

Outre les tenues branchées et bruyantes, Gauahar nous montre également la beauté dans la simplicité avec cette tenue entièrement blanche alors qu’elle pose élégamment dans sa maison.

Nargis Fakhri

L’actrice de Bollywood Nargis Fakhri, même si elle est aux États-Unis, célèbre l’Aïd en plein essor alors qu’elle pose dans un joli costume jaune avec des broderies blanches. L’actrice est magnifique dans sa tenue jaune vif!

Hina Khan

L’actrice de télévision Hina Khan a volé la vedette alors qu’elle posait dans une couture glamour pour son prochain clip vidéo. Son chemisier beige sur le thème du lehenga et des fleurs était d’une beauté à couper le souffle et faisait le look parfait de l’Aïd!

Neha Kakkar

La chanteuse Neha Kakkar et son mari Rohanpreet Singh sont adorables dans leurs tenues de l’Aïd. L’imprimé sur la jupe de Neha est artistique et a une ambiance traditionnelle. Son collier de reen doré ajoute également à l’attrait du look général.

Eid-ul-Fitr est célébré après la fin du mois sacré du Ramadan et le début du dixième mois du calendrier islamique Shawwal. Le calendrier islamique ou hégirien suit les mouvements lunaires, c’est pourquoi l’observation du croissant de lune est importante pour marquer le début d’un nouveau mois.

La fête de l’Aïd-ul-Fitr célèbre la réussite du mois sacré du Ramadan au cours duquel les musulmans observent le jeûne et augmentent leurs prières et leur charité pour gagner la piété. Le jour de l’Aïd également, des aumônes sont données aux pauvres et une fête est préparée pour les amis et la famille. Eidi, qui peut être à la fois sous forme d’argent et de cadeaux, est offert aux enfants et aux plus jeunes.