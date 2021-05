Eid-ul-Fitr 2021: essayez ces 5 délices dignes d’une frénésie pour régaler vos papilles | Actualités culturelles

New Delhi: Après un mois de jeûne, de prière et de participation à des activités humanitaires telles que nourrir les plus démunis pendant le mois sacré de Ramzan, tombe l’occasion propice de l’Aïd-ul-Fitr.

À Ramzan, les musulmans jeûnent d’avant l’aube au crépuscule. Cette année, le neuvième mois du calendrier islamique a commencé le 13 avril et se termine le 13 mai.

Cet Eid, si vous avez l’intention de préparer des plats qui font claquer les lèvres, nous avons tout ce qu’il vous faut! Nous vous apportons une liste de 5 délices succulents suggérés par l’ex Chef Radisson Anil Dahiya à savourer lors de la pieuse fête de l’Aïd.

1. Lucknowi Mutton Biryani

Ingrédients: 500 g de viande d’agneau essayez de prendre les parties tendres avec les os

500 g de riz basmati

5 cuillères à soupe de ghee

3 oignons finement hachés

4 cardamome noire

3 cardamome verte

5-6 poivre noir

Cannelle en bâton de 1 pouce

6 à 8 clous de girofle

1 cuillère à café de graines de fenouil

1 cuillère à café d’essence de kewra

1/2 tasse de lait

4-5 brins de safran

Sel au goût

Pour la marination: 2 oignons hachés très finement 3 cuillères à soupe de pâte d’ail au gingembre1 cuillère à café de coriandre en poudre1 cuillère à café de poudre de piment rouge1 cuillère à café de poudre de garam masalaJu de 1 citron vert1 tasse de yogourt Sel au goût

Méthode: Mélangez tous les ingrédients de la marination dans un bol propre et ajoutez les morceaux de mouton et mélangez. Laissez mariner au moins 6 heures ou toute la nuit. Ensuite, lavez le riz basmati et faites tremper le riz dans l’eau pendant au moins 30 minutes – 1 heure et égouttez-les après le temps dit.Prenez une casserole et faites bouillir les épices entières avec 5 tasses d’eau. Laisser reposer 20 minutes puis filtrer.

Faites chauffer le ghee dans une grande poêle, puis ajoutez le riz. Cuire de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le riz devienne blanc opaque. Pour ajouter de la couleur et du parfum, écraser et ajouter 2 brins de safran. Versez également de l’eau aromatisée. Porter le riz à ébullition, couvrir et laisser mijoter pendant 3 à 5 minutes. Éteignez la flamme et laissez reposer le riz pendant 5 minutes. Cela permettra au riz d’absorber l’humidité.

Dans une autre casserole à fond épais, ajoutez le ghee, ajoutez les oignons hachés et faites sauter jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Ajouter le mouton mariné. Maintenant, remuez et faites cuire la viande pendant quelques minutes, couvrez avec le couvercle et laissez mijoter pendant encore une demi-heure. Prenez une casserole et déposez une couche de riz. Ajoutez quelques morceaux de mouton. Répétez cette superposition alternée de morceaux de riz et de mouton. Terminez par une couche de riz sur le dessus.

Dans un autre wok ou poêle, réchauffez le lait avec les gousses de cardamome. Écrasez et ajoutez le safran. Versez quelques gouttes d’eau Kewra sur les couches de biryani finies. Maintenant, couvrez avec un couvercle et fermez le récipient en appliquant une pâte à base de farine de blé ou de farine autour du couvercle, tout autour. Cuire à feu très doux pendant environ une demi-heure. Retirez le récipient de la flamme et brisez le sceau. Votre Lucknowi Mutton Biryani qui fait claquer les lèvres est prêt à être servi!

2. Mutton Shami Kebab

Ingrédients: Agneau 500 grammes

Oignon 4 moyen

Pièce de 2 pouces de gingembre

Gramme de Bengale fendu (chana dal) 2/3 tasses

Poivre 10-12

Graines de fenouil (saunf) 2 cuillères à soupe

Graines d’oignon (kalonji) 1 cuillère à café

Graines de coriandre 1 cuillère à soupe

Feuilles de coriandre fraîche 1/2 bouquet

Ghee 2/3 tasses

Cardamome verte en poudre 1/2 cuillère à café

Clou de girofle en poudre 1/2 cuillère à café

Cannelle en poudre 1/2 cuillère à café

Sel au goût

Yaourt 1/2 tasse

Blanc d’oeuf 1

Méthode: Lavez et égouttez le hachis d’agneau et réservez-le. Ensuite, épluchez, lavez et hachez grossièrement trois oignons et hachez finement les deux autres. Peler, laver et hacher finement le gingembre. Prenez une casserole et faites rôtir le chana dal et réduisez-le en poudre. Écrasez légèrement les grains de poivre, les graines de fenouil et les graines d’oignon. Écraser les graines de coriandre séparément, nettoyer, laver et hacher les feuilles de coriandre.

Prenez une casserole et faites chauffer une cuillère à soupe de ghee et faites revenir les oignons grossièrement hachés jusqu’à ce qu’ils brunissent. Laisser refroidir et broyer en une pâte. Mélangez cette pâte avec la viande hachée. Dans une autre casserole, faites chauffer trois cuillères à soupe de ghee et ajoutez le mélange haché-oignon. Couvrez-le avec un couvercle, retirez-le du feu et secouez bien deux ou trois fois.

Placez la casserole sur feu doux et découvrez-la après deux minutes. Ajouter une demi-tasse d’eau, les graines de coriandre et bien mélanger. Poursuivez la cuisson en remuant fréquemment les ingrédients jusqu’à ce que toute l’eau soit absorbée. Dans une autre poêle, faites chauffer une cuillère à soupe de ghee, puis ajoutez le gingembre haché, l’oignon finement haché, la poudre de chana dal rôti, la poudre de cardamome, la poudre de clou de girofle, la cannelle en poudre et les grains de poivre écrasés, les graines de fenouil et les graines d’oignon.

Enfin, ajoutez la viande hachée, salez et mélangez bien. Battez ensuite le yogourt avec le blanc d’oeuf et mélangez-le au mélange de viande hachée. Façonnez ce mélange en croquettes circulaires plates, celles-ci devraient être d’un pouce et demi de diamètre et d’un demi-pouce d’épaisseur. Dans une poêle peu profonde, chauffer le ghee et faire revenir les brochettes jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Sortez-les dans un papier absorbant et servez après avoir ajouté les feuilles de coriandre hachées et Bon Appetit!

3. Riz Zarda

Ingrédients: 1 1/2 tasse de riz basmati trempé

1 pincée de safran trempé

1/4 tasse de raisins secs

4 cardamome verte

Bâton de cannelle 2 pouces

4 cuillère à soupe de ghee

1 cuillère à café de jus de citron

3 tasse d’eau

1 tasse de sucre

1/4 tasse de noix de cajou

2 cuillères à soupe de noix de coco hachée

3 clou de girofle

1 feuille de laurier

100 g de khoya râpé

1/4 cuillère à café de colorant alimentaire

Méthode: Faites tremper le riz et faites-le cuire dans une casserole à fond épais avec les épices mentionnées ci-dessus. Dans une autre casserole à fond épais, porter suffisamment d’eau à ébullition. Ajouter le riz trempé, la cardamome, les clous de girofle, la cannelle et le laurier. Cuire jusqu’à ce que le riz soit cuit à 80%.

Ne le faites pas cuire au-delà de 80 pour cent, puis filtrez le riz bouilli, étalez-le sur l’assiette et gardez-le de côté pendant quelques minutes. Ne jetez pas les épices entières du riz. Prenez une autre poêle et faites frire les fruits secs avec le sucre et le safran. Dans une autre poêle à fond épais, chauffer le ghee ou le beurre. Ajouter la noix de coco, les noix de cajou et les raisins secs, faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés.

Gardez la flamme basse et assurez-vous qu’elle ne se brûle pas. Ajouter le sucre et l’eau de safran. Cuire jusqu’à ce que le sucre fonde bien. Ajouter le colorant alimentaire jaune et le jus de citron. Mélangez et laissez bouillir 1 à 2 minutes. Mélangez le riz et les fruits secs.

Maintenant, ajoutez le riz et mélangez doucement et assurez-vous que tout le riz est bien enrobé du mélange sucre-safran. Cuire une minute à feu moyen. Saupoudrer de khoya sur le riz, couvrir la casserole avec un couvercle hermétique et laisser mijoter à feu très doux pendant 15 minutes. Une fois cuit, gonflez doucement le riz avec une fourchette.

Si vous vous ennuyez de ce pulao salé ordinaire et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, alors c’est votre recette préférée car son goût est sucré. Transférez le pulao dans un bol de service et dégustez!

4. Mithi Seviyan

Ingrédients: 2 tasses de vermicelles

1 tasse de lait concentré

1 tasse de lait

1/4 tasse de pistaches

1/4 tasse d’amandes hachées

1 cuillère à soupe de ghee

50 g de khoya

1 cuillère à café de cardamome verte en poudre

3 cuillères à soupe de raisins secs

Méthode: Prenez un wok et faites griller du seviyan ou des vermicelles dans du ghee. Assurez-vous de faire chauffer le ghee dans une casserole à fond profond. Ajouter le seviyan et rôtir jusqu’à ce qu’il soit parfumé. Gardez la flamme basse. Une fois cuit, retirer du feu et réserver.Dans une casserole, faire bouillir le lait et y dissoudre le sucre. Ajouter les noix hachées et cuire 2 à 3 minutes.

Maintenant, mettez le lait concentré et faites cuire à feu doux jusqu’à ce qu’il se mélange bien avec le lait. Ajouter le seviyan au lait et cuire jusqu’à ce que le plat soit complètement sec. Enfin, râpez le khoya et ajoutez-le au lait. Cuire jusqu’à ce que le mélange devienne épais et ajouter le seviyan et cuire encore 5 minutes ou jusqu’à ce que les ingrédients soient secs. Ajouter la cardamome en poudre et bien mélanger.

Conseil du chef: Vous devez toujours ajouter de la cardamome vers la fin, sinon elle risque de perdre son parfum à cause de la chaleur. Décorer avec des noix hachées et servir froid. Prendre plaisir!

5. Gulkand Kulfi

Ingrédients: 3 litres de lait, (utiliser du lait à 2% de matière grasse)

1/2 tasse de sucre

1 cuillère à café de graines de fenouil (Saunf), en poudre

1/4 tasse de Gulkand

1/4 tasse d’amandes entières (Badam), en poudre

1 cuillère à café de Gulkand

1/2 cuillère à café de noix de bétel (Supari)

Méthode: Tout d’abord, nous devons condenser le lait et, pour le processus, chauffer le lait dans une casserole à fond épais et porter le lait à ébullition. Une fois le lait à ébullition, baisser le feu à doux et laisser mijoter le lait en remuant presque continuellement et réduire le lait à plus de la moitié de sa quantité.

Une fois qu’il est réduit à environ plus de la moitié de sa quantité, incorporer le sucre jusqu’à ce qu’il se dissolve complètement. Incorporer enfin la poudre de graines de fenouil, le safran en poudre d’amande et le goulkand au mélange de lait Kulfi. Éteignez ensuite le feu et laissez refroidir complètement le mélange de Gulkand Kulfi.

Versez le mélange Gulkand Kulfi dans les moules jusqu’au 3/4 plein, fermez-les hermétiquement et congelez-les au réfrigérateur. Le Gulkand Kulfi met au moins quinze heures ou plus à geler. On peut rafraîchir les souvenirs d’enfance en obtenant des bâtonnets de glace en bois pour le kulfi ou les congeler dans des pots de popsicle.

Une fois congelés, vous pouvez faire passer les moules Gulkand Kulfi sous l’eau pour permettre un démoulage facile sur l’assiette et servir. Votre plat sucré savoureux est prêt à être savouré! Maintenant que nous avons tout couvert, régalez-vous et offrez-vous vos délices préférés pour cet Eid et restez en sécurité.