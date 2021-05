Eid-ul-Fitr 2021: date, signification et célébration | Actualités culturelles

New Delhi: Eid-ul-Fitr ou Eid-al-Fitr est l’un des plus grands festivals observés par la communauté musulmane à travers le monde. Le festival est célébré après le neuvième mois du calendrier islamique, le Ramadan est terminé et le dixième mois de Shawwal commence.

Le Ramadan est considéré comme le mois le plus sacré de l’année au cours duquel les musulmans observent le jeûne de l’aube au crépuscule, augmentent la charité et le travail social et les prières pour plaire à Allah.

Date

Cette année, l’Aïd-ul-Fitr sera célébré jeudi 13 mai au Moyen-Orient et à l’Ouest car le croissant de lune n’a pas été aperçu hier. L’Inde et d’autres sous-continents asiatiques essaieront de voir le croissant de lune aujourd’hui et en fonction de cela, le festival serait célébré jeudi ou vendredi.

Le calendrier islamique suit un cycle lunaire plutôt que solaire, c’est pourquoi l’observation de la lune est importante.

Importance

Eid-ul-Fitr est un jour de célébration après le mois spirituel du Ramadan au cours duquel les musulmans tentent de se rapprocher d’Allah par le jeûne et les bonnes actions. C’est un jour où les musulmans sont reconnaissants d’avoir reçu le mois sacré du Ramadan et toutes ses bénédictions. Ils prient pour une augmentation continue de leur niveau de piété pour le reste de l’année.

Vous ne pouvez pas observer un jeûne sur Eid-ul-Fitr car c’est un jour de fête.

Fête

Les musulmans du monde entier exécutent une prière de l’Aïd le matin dans une mosquée de la congrégation, qui cette année en raison des restrictions COVID sera effectuée à la maison par de nombreuses familles. De nouveaux vêtements sont portés et des cadeaux Eidi ou Eid sont offerts aux plus jeunes membres de la famille par leurs aînés.

De délicieux plats sont également préparés pour marquer l’occasion. Dans le sous-continent indien, de nombreuses familles préparent un plat sucré appelé sewayyin pour l’Aïd. La fête préparée pour le festival peut varier en fonction des facteurs culturels et sociaux d’une géographie particulière.