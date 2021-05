Eid Mubarak! Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt et d’autres souhaitent à l’Aïd-ul-Fitr 2021 | Nouvelles des gens

New Delhi: Le très attendu festival Eid-ul-Fitr ou Eid-al-Fitr est célébré en Inde aujourd’hui (14 mai 2021). L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Amérique du Nord, qui ont commencé à jeûner un jour avant les Indiens, ont célébré l’Aïd le 13 mai 2021, respectivement.

Sur Meethi Eid, non seulement les internautes, mais plusieurs célébrités de Bollywood telles que la mégastar Amitabh Bachchan, Varun Dhawan, Sanjay Dutt et Abhishek Bachchan, entre autres, ont souhaité à leurs fans Eid Mubarak dans leur propre style. Au milieu de la deuxième vague meurtrière de la pandémie COVID-19 dans le pays, les célébrations resteront discrètes et le protocole contre les coronavirus à suivre.

Les religieux musulmans ont exhorté les gens à to agir conformément à l’heure actuelle et observer un Eid privé cette année.

Voici ce que les célébrités souhaitaient sur les réseaux sociaux:

T 3904 – Eid Mubarak pic.twitter.com/pI5chXmMpI – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 13 mai 2021

Eid-ul-Fitr est célébré après la fin du mois sacré du Ramadan et le début du dixième mois du calendrier islamique Shawwal. Le calendrier islamique ou hégirien suit les mouvements lunaires, c’est pourquoi l’observation du croissant de lune est importante pour marquer le début d’un nouveau mois.

La fête de l’Aïd-ul-Fitr célèbre la réussite du mois sacré du Ramadan au cours duquel les musulmans observent le jeûne et augmentent leurs prières et leur charité pour gagner la piété. Le jour de l’Aïd également, des aumônes sont données aux pauvres et une fête est préparée pour les amis et la famille. Eidi, qui peut être à la fois sous forme d’argent et de cadeaux, est offert aux enfants et aux plus jeunes.