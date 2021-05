Eid Flashback: De Judwaa à Radhe – films à succès de Bollywood qui sont sortis au festival! | Actualités des films

New Delhi: Les acteurs et cinéastes de Bollywood ont toujours eu pour objectif de sortir leurs films les week-ends de festival. De nombreuses stars ont réussi à placer leurs films pour une sortie de l’Aïd, de Diwali ou de Noël et, par conséquent, ont reçu une réponse écrasante en attirant des foules en plus grand nombre.

Alors que Shah Rukh Khan et Aamir Khan sont connus pour leurs sorties de Diwali et de Noël, personne ne peut battre Salman Khan lorsqu’il s’agit de lancer des films sur l’Aïd.

Depuis les années 1990, l’Aïd est devenu une période de pointe pour les films indiens. Hormis les Khans de Bollywood qui sortent leurs films sur le festival de bon augure, de nombreux autres films ont été ouverts sur l’Aïd au cours des deux dernières années et ont émergé comme des blockbusters.

À l’occasion de Eid-ul-Fitr 2021, Jetons un coup d’œil aux films à feuilles persistantes qui ont tenté leur chance au festival et se sont révélés être les films les plus rentables de tous les temps:

Bêta (1992): Le film qui a donné à Bollywood sa fille «Dhak Dhak» Madhuri Dixit, est un drame romantique, réalisé par Indra Kumar et écrit par Naushir Khatau et Kamlesh Pandey. Il mettait en vedette Anil Kapoor, Madhuri et Aruna Irani dans les rôles principaux. Il s’agit du premier film des années 90 sorti sur Eid et qui est devenu un blockbuster gagnant Rs 10 crores à cette époque.

Anari (1993): Le film dramatique romantique, produit par D. Rama Naidu sous la bannière Suresh Productions et réalisé par K. Murali Mohana Rao, mettait en vedette Venkatesh (dans ses débuts en hindi) aux côtés de Karisma Kapoor. Le film a gagné Rs 3 crore et a été étiqueté «HIT» au box-office.

Judwaa (1997): Le film emblématique qui a fait vibrer les fans à la folie sur ses numéros de danse énergiques est un film de comédie d’action. Dirigé par David Dhawan et produit par Sajid Nadiadwala, le film était un multi-star mettant en vedette Salman Khan, Karisma Kapoor et Rambha dans des rôles principaux avec Kader Khan, Dalip Tahil, Shakti Kapoor, Deepak Shirke, Anupam Kher, Satish Shah et Mukesh Rishi dans des rôles de soutien. Sorti le 7 février 1997, le film a été un succès au box-office avec un total de Rs 13 crores.

Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001): Le succès d’un film dépend également de sa date de sortie ainsi que d’autres facteurs tels que les stars de premier plan, le scénario et plus encore. Ceci est bien prouvé par l’as cinéaste Karan Johar à travers ce film emblématique. Le développement de ce film a commencé en 1998, peu de temps après la sortie du premier film de Karan `Kuch Kuch Hota Hai`. Également connu sous le nom de` K3G`, le multi-star est un film mélodrame écrit et réalisé par Karan et produit par Yash Johar . Le film met en vedette Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan et Kareena Kapoor, avec une apparition spéciale de Rani Mukerji. C’était un film à succès qui rapportait à l’époque 55 crores de roupies.

Kal Ho Na Ho (2003): La comédie dramatique romantique emblématique réalisée par Nikhil Advani, écrite par Karan Johar avec des dialogues de Niranjan Iyengar et produite par Yash Johar a joué Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan et Preity Zinta dans les rôles principaux. Le film a reçu des commentaires positifs et a connu un succès commercial. Il a gagné Rs 38 crores et a été le film indien le plus rentable de l’année.

Bhul Bhulaiya (2007): Le film d’horreur psychologique d’Akshay Kumar `Bhool Bhulaiyaa` est sorti le fête de l’Aïd en 2007. Il a gagné Rs 49 crores au box-office et est toujours considéré comme l’un des films emblématiques de Bollywood.

Recherché (2009): «Wanted» de Salman Khan est un thriller d’action réalisé par Prabhu Deva. Un remake officiel du film telugu `Pokiri`, le film met en vedette Salman, Ayesha Takia, Prakash Raj, Vinod Khanna et Mahesh Manjrekar. Sorti le jour de l’Aïd, le film a rapporté 96 crores de roupies au box-office.

Dabangg (2010): «Dabangg» de Salman Khan était sorti pendant le festival de l’Aïd dans près de 2100 cinémas à travers le monde. Il s’est ouvert à des critiques majoritairement positives et est passé à 2,19 milliards bruts (47 millions USD) dans le monde. C’est le film de Bollywood le plus rentable de 2010. Sonakshi Sinha a fait ses débuts à Bollywood à travers ce film. «Dabangg» met également en vedette Arbaaz Khan et Sonu Sood dans des rôles clés.

Garde du corps (2011): La comédie d’action romantique, mettant en vedette Salman Khan et Kareena Kapoor, co-écrite et réalisée par Siddique Ismail a battu de nombreux records à sa sortie. Le premier jour de sa sortie, il est devenu le plus gros montant de la journée d’ouverture ainsi que le plus gros jamais enregistré pour une seule journée jusque-là. Le film a rapporté 1,03 milliard (14 millions USD) la première semaine, devenant ainsi la semaine d’ouverture la plus rentable du film de Bollywood jusqu’alors.

Ek Tha Tiger (2012): Le film d’action-thriller avec Salman Khan et Katrina Kaif réalisé et co-écrit par Kabir Khan et produit par Aditya Chopra a établi de nombreux records au box-office au cours de sa sortie en salles, rapportant 320 crore Rs (45 millions USD) dans le monde entier. C’est le film indien le plus rentable de 2012.

Chennai Express (2013): La comédie romantique de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone a battu plusieurs records au box-office en Inde et à l’étranger, devenant ainsi le film le plus rapide à collecter 1 milliard net au pays. Selon les records du box-office, le film a dépassé « 3 Idiots » pour devenir le film de Bollywood le plus rentable au monde à cette époque.

Coup de pied (2014): Produit et réalisé par Sajid Nadiadwala, et avec Salman Khan, Jacqueline Fernandez, Randeep Hooda et Nawazuddin Siddiqui dans les rôles principaux, le film est sorti le jour de l’Aïd. «Kick» a rapporté plus de 402 crores de roupies dans le monde, devenant un succès à succès. Une suite du film avec le même casting devrait sortir le jour de l’Aïd 2023.

Bajrangi Bhaijaan (2015): Le film de comédie dramatique réalisé et écrit par Kabir Khan et produit par Salman Khan et Rockline Venkatesh, met en vedette Salman, Kareena Kapoor Khan, Nawazuddin Siddiqui et Harshaali Malhotra dans les rôles principaux. Le film a reçu un large succès auprès de la critique et a été un succès commercial au box-office, rapportant 969 crores de roupies dans le monde.

Sultan (2016): Un autre film de Salman Khan dans la rangée qui présente également Anushka Sharma en tête, est un drame sportif sorti dans le monde entier le 6 juillet 2016 et qui a rapporté 623,33 crores INR dans le monde et a été l’un des cinq films indiens les plus rentables de tous les temps selon le box-office.

Bharat (2019): Le film qui met en vedette Salman Khan et Katrina Kaif dans les rôles principaux, est le récent blockbuster sorti à l’Aïd par Salman. Priyanka Chopra Jonas a d’abord été encordée pour le rôle joué par Kaif après que Priyanka se soit retirée du film.

« Bharat » est sorti en salles en Inde le 5 juin 2019, à l’occasion de l’Aïd et s’est avéré être un succès avec un gain de Rs 42,30 crores dans le monde le premier jour, devenant ainsi le plus grand communiqué de Khan lors de la journée d’ouverture selon le box-office . Il a rapporté Rs 325,58 crore au total.

Pendant ce temps, cette liste ne s’arrête pas ici pour Salman Khan en tant que son film tant attendu `Radhe: Your Most Wanted Bhai` avec Disha Patani et Jackie Shroff dans les rôles principaux, sorti à l’occasion de l’Eid-ul-Fitr le 13 mai de cette année. Le film est disponible sur ZEE5 avec le service de pay-per-view de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme ZEE5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.

Le film sortira dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés d’outre-mer le 13 mai 2021. Le film d’action réalisé par Prabhudeva devait auparavant sortir à l’Aïd 2020, mais il n’a pas pu voir la lumière du jour en raison de la fermeture des salles de cinéma en raison du verrouillage induit par le coronavirus.