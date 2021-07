Eid-al-Adha 2021 : Connaître la date, la signification et la façon dont il est célébré | Actualités culturelles

New Delhi: Cette année, les musulmans célébreront l’Aïd-al-Adha mercredi (21 juillet) en Inde. Cependant, il sera célébré un jour plus tôt (20 juillet) en Arabie saoudite. La journée spéciale est également connue sous le nom de Bakrid ou « Le festival du sacrifice ». Elle est considérée comme la deuxième des deux fêtes islamiques les plus importantes célébrées dans le monde chaque année.

Le premier étant Eid-al-Fitr, et le second Eid-al-Adha—il est considéré comme le plus saint des deux. La fête de l’Aïd-al-Adha tombe le 10e jour de Dhu al-Hijjah selon le calendrier lunaire islamique.

Selon le calendrier grégorien, les dates de l’Aïd al-Adha peuvent varier d’une année à l’autre et dérivent environ 11 jours plus tôt chaque année.

Importance

La fête de l’Aïd-al-Adha marque et renverse la volonté d’Ibrahim (Abraham) de sacrifier son fils comme un acte d’obéissance au commandement de Dieu. Selon le Coran, il est dit qu’avant que le prophète Ibrahim ou Abraham puisse sacrifier son fils, Dieu a fourni un bélier à sacrifier à la place.

En commémoration de cela, les musulmans du monde entier sacrifient un bouc et le divisent en trois parties : un tiers de la part est donné aux pauvres et aux nécessiteux ; un autre tiers est donné aux parents, amis et voisins ; et le tiers restant est conservé par la famille.

Les pauvres et les nécessiteux sont nourris avec la nourriture, leur fournissant ainsi une portion adéquate. De somptueux plats et délices sont préparés à la maison et les invités sont les bienvenus.

Célébrations et prières de l’Aïd

Habituellement, les fidèles visitent la mosquée pour offrir des prières de l’Aïd al-Adha qui sont traditionnellement effectuées après le lever du soleil. Après avoir offert des prières, de nombreux musulmans se rendent chez eux, échangent des salutations et s’offrent des cadeaux pour célébrer la fête. Cependant, de tels rassemblements sociaux peuvent ne pas être réalisables en raison des restrictions COVID dans de nombreux domaines.

Nous souhaitons à nos lecteurs un Aïd Moubarak !