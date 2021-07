Eid-al-Adha 2021 : Besoin de recettes de dernière minute pour l’Aïd ? Découvrez ces plateformes | Actualités culturelles

New Delhi : Aïd Moubarak ! Comme tous les festivals, l’Aïd apporte du bonheur, de l’excitation et des émotions exaltantes ; et bien sûr la nourriture ! La fête de l’Aïd est l’un des éléments les plus importants de la célébration.

Pendant que Les célébrations de l’Aïd consistent à rendre hommage au Prophète et préparer un délicieux festin, vous n’aurez jamais assez de recettes parmi lesquelles choisir. Si vous organisez une célébration de l’Aïd cette année, nous avons les bonnes plateformes pour vous aider à préparer les bons plats. Du plat principal au dessert, retrouvez toutes les recettes que vous cherchez :

Foodisme

La société de technologie alimentaire 2019 a réuni des secteurs verticaux comme un magazine Wholesome Food, un site Web et un compte Instagram couvrant de la bonne nourriture à la nutrition et plus encore ! Ils ont une plate-forme de partage de recettes pour que les membres se réunissent et partagent leur amour et leur connaissance de la nourriture. C’est également un guichet unique pour les gourmands et les professionnels et la seule plateforme pour inciter les créateurs de contenu (recettes, style de vie, santé, bien-être, blogs – à la fois vidéo et publications). Foodism propose également une application mobile et Web qui permet aux utilisateurs d’interagir et de créer des réseaux pour les entreprises.

Chaîne de cuisine du village

La chaîne basée au Tamil Nadu est devenue célèbre en proposant des recettes et des cours de cuisine, les six membres du groupe se filmant en train de préparer divers plats de Chettinad à ciel ouvert. Ils préparent parfois des repas complets à plusieurs plats en une seule session. Conformément à la tradition, ils cuisinent uniquement au bois de chauffage et utilisent des moulins à pierre pour préparer les pâtes et les poudres. Cette chaîne a été lancée par une équipe de 6 personnes en 2018 comme passe-temps. Periyathambi, 75 ans, ancien traiteur de profession. L’USP du canal est des recettes traditionnelles de l’Inde du Sud sur les champs agricoles, utilisant des méthodes de cuisson traditionnelles.

Votre laboratoire alimentaire

Le chef Sanjyot Keer, fondateur de Your Food Lab, vous propose des recettes étonnantes et délicieuses. Ce sont les plats dont votre famille voudra une seconde portion, et vous ne refuserez pas leurs demandes. Sanjyot est un chef talentueux et créateur de contenu qui a commencé son parcours en apprenant la gestion hôtelière. Il a également travaillé pour la saison 4 de Masterchef India et a déjà travaillé avec des chefs populaires. La façon dont il ajoute sa propre touche à la cuisine indienne mais aussi pour la simplicité avec laquelle il explique le processus ; son contenu est admiré par les jeunes et les moins jeunes.

Vahchef — VahRehVah

Sanjay Thumma, le fondateur de Vahchef — VahRehVah, est un chef bien connu qui ramène la cuisine indienne en Europe, en Australie et en Amérique du Nord. Il a travaillé dur pour faire de la cuisine indienne un phénomène mondial en créant un réseau de restaurants à travers le monde. Il est retourné en Inde après avoir abandonné ses restaurants pour poursuivre sa véritable passion pour la cuisine, créant des vidéos qu’il télécharge sur sa chaîne YouTube, qui compte plus de 2 millions d’abonnés. Vous reviendrez sans cesse pour plus de ses recettes parce qu’elles sont si faciles à faire.

La cuisine de Kanak

Kanak’s Kitchen est une chaîne hébergée par Kanak Khathuria. Elle a rejoint YouTube en 2015 et compte 1,9 million d’abonnés. Kanak était l’un des meilleurs candidats de la saison 1 de Masterchef. Sa chaîne propose des plats de toutes sortes de cuisines. Dirigez-vous vers elle chaîne pour obtenir de délicieuses recettes.

Aïd Moubarak à tous !