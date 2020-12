Un nouveau type de carte de vœux obtient le sceau d’approbation au cours d’une année inimaginable.

Bien sûr, les fabricants de cartes ont l’habitude de « Paix. Joie. Amour. » et thèmes « Seasons Greetings ». Maintenant, ils offrent également des messages effrontés qui reflètent l’année difficile qui a été en proie à une pandémie, à l’isolement et à une pénurie de 2 plis. Désormais, les cartes contiennent des messages tels que « Envoi d’amour de notre équipe de quarantaine à la vôtre » et « Cher Père Noël, que diriez-vous d’une refonte? »

Les Wyses, une famille de quatre personnes vivant dans le Maine, ont écorché leur carte de vacances traditionnelle pour quelque chose de plus authentique. « C’est bon. Nous allons bien. Tout va bien », dit la salutation en gros caractères noirs. En plus petits caractères: « Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. »

«C’est presque comme une blague, comme ce que cette année nous apporte d’autre?» dit Courtney Wyse. Ses deux enfants – Emmy, 6 ans et Elliott, 4 ans – sont retournés à l’école en septembre après avoir été absents depuis mars. Pendant un certain temps, son mari, un anesthésiste, a dormi dans une pièce séparée de peur d’attraper et de propager le COVID-19.

«Nous allons bien, personne ne prospère», dit Courtney, une influenceuse qui passe par @MrsCocoWyse sur Instagram. « Nous allons tous très bien et nous restons tous là du mieux que nous pouvons. »

Wyse reconnaît que «rien dans cette année n’a été du tout traditionnel», créant «l’occasion parfaite de simplement ajouter quelque chose de drôle et d’inattendu» pour les destinataires de sa carte, qu’elle a commandée à Minted.

Plus:Les enfants peuvent encore avoir une photo avec le Père Noël cette année. Voici comment

Au cours d’une année typique, la blogueuse Hunter Premo et son mari, le photographe Cameron Premo, ne passent pas beaucoup de temps chez eux à Nashville, car ils voyagent souvent pour le travail. La séance photo des cartes de vœux de l’année dernière présentait des tenues de soirée roses coordonnées. Elle portait une robe avec des couches de volants; il portait un bonnet de Noel et un tailleur rouge orné de fleurs.

« Cette année, je ne me sentais pas bien de faire une configuration sophistiquée pour notre carte de Noël », dit Cameron.

«Nous travaillons tous les deux à domicile, donc nous sommes à peu près dans nos pyjamas toute la journée», dit Hunter, qui admet qu’elle a pensé à nixer la carte de cette année. Mais elle a décidé de «commémorer tous ces doux souvenirs de nous à la maison», dont l’arrivée de leur premier bébé, un fils prénommé Rémy, né en juin.

Pour les photos de cette année, la famille de trois personnes portait des jammies festives et posait avec un tableau de lettres résumant leur année. Le message de Hunter disait: « A donné naissance pendant une pandémie mondiale. » Pour Cameron, « J’ai commencé plus de passe-temps que je ne sais quoi faire. » La photo de Rémy, niché dans un coffret cadeau, l’a déclaré «la plus grande chose qui soit arrivée en 2020».

«Cela a été une année difficile pour tout le monde, y compris nous», déclare Hunter, qui a commandé la carte à Vistaprint. « Il y a aussi eu les moments les plus joyeux de notre vie cette année, et je voulais vraiment me souvenir de ces moments spéciaux à la maison. »

«Accrochez-vous à ces petites doublures argentées», dit Cameron.

Netflix en décembre 2020:Quoi de neuf et ce qui expire

À l’instar des Premos, Jim Hilt, président de Shutterfly Consumer, a constaté un changement dans les images que les clients utilisent pour leurs cartes, insufflant de l’humour dans un portrait posé.

«Ils sont tous en pyjama, mais cette fois-ci, papa et maman n’ont peut-être pas de cadeaux, ils ont des bouteilles de vin», dit Hilt.

Shutterfly a un regroupement de «salutations uniques» qui abrite des cartes inspirées de l’année. «Bon débarras 2020», dit une option. «À la maison ensemble et aimer (surtout)», lit-on dans un autre. « Eh bien … c’était fou! » déclare un best-seller pour la catégorie. « Joyeux 2021 (enfin) »

Certains des sentiments uniques nouvellement introduits, qui représentent environ 15% des 600 nouveaux modèles cette année, dépassent les plus traditionnels, dit Hilt.

« Le fait que ces sentiments uniques se hissent dans le Top 10 et le Top 20 indique vraiment que les gens sont prêts à mettre l’année derrière eux et à la célébrer d’une manière unique. »

Hilt dit que son équipe de conception a remarqué une tendance à l’humour remontant au printemps.

«Il est devenu très clair pour nous que les gens allaient se pencher davantage sur le caractère unique de cette année que sur le négatif», dit-il. «Cela a conduit notre équipe de conception à créer une collection qui reposait vraiment sur l’humour, les moments inattendus et qui se retrouvent chaque jour dans toutes nos créations … et, franchement, nous en recevons beaucoup très bons commentaires des clients à ce sujet. «

Pic 2020:La joie de Noël hilarante écrasée par l’arbre le plus triste du Rockefeller Center

L’illustratrice Sara Showalter, qui vend ses créations de vacances sur sa boutique Etsy, a été surprise de la popularité de ses cartes inspirées de 2020. «Nous avons réussi», célèbre une carte. « Cher Père Noël, que diriez-vous d’une refonte? » un autre propose. Son plus populaire? Un dessin avec un sapin de Noël assemblé à partir de papier toilette qui dit intelligemment, « Quelle année mais nous avons roulé avec. »

«Je pense que beaucoup de gens veulent juste envoyer quelque chose à leurs amis ou à leur famille, et ils espèrent que cela les fera rire un peu», dit-elle, «parce que nous pourrions utiliser ça».

Fauci dit que le Père Noël a une « immunité innée » ne répandra le COVID-19 à personne ce Noël