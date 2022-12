Égypte : comment le pays le plus peuplé du monde arabe est devenu accro à la dette

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans la newsletter d’aujourd’hui Pendant ce temps au Moyen-Orient, le regard de CNN trois fois par semaine sur les plus grandes histoires de la région. Inscrivez-vous ici.





CNN

—



L’Égypte s’est creusée un énorme trou de dettes. Vendredi, le Fonds monétaire international (FMI) accordera un prêt de 3 milliards de dollars au pays, un quatrième programme d’aide en six ans, alors que sa chute financière se poursuit.

Le prêt, ainsi que des milliards de dollars de rentrées de fonds en provenance d’Abu Dhabi et de Riyad, sont des pansements, selon les experts, conçus pour maintenir à flot le pays le plus peuplé du monde arabe. Sans réformes appropriées, cependant, l’Égypte pourrait ne jamais être en mesure de se débarrasser de ses problèmes financiers chroniques et de briser sa dépendance croissante à l’endettement.

Ces derniers mois, la livre égyptienne a chuté, perdant 14,5 % de sa valeur par rapport au dollar américain en octobre. Les prix des légumes, des produits laitiers et du pain ont monté en flèche. Certaines familles restreignent leur alimentation à mesure que leur pouvoir d’achat diminue, tandis que d’autres ont du mal à trouver des produits importés une fois disponibles dans leurs magasins locaux.

Dans un pays avec une longue histoire de tensions politiques et une population en croissance rapide – actuellement 104 millions de personnes – les répercussions des difficultés économiques peuvent être considérables. Lorsque des millions de manifestants égyptiens ont renversé l’ancien président Hosni Moubarak lors du printemps arabe de 2011, « Pain, liberté et justice sociale » figurait parmi les chants les plus populaires.

Les principaux bailleurs de fonds arabes du Golfe de l’Égypte reconnaissent ce qui est en jeu ici. Des milliards de dollars d’Abu Dhabi et de Riyad ont été versés dans l’économie égyptienne ces dernières années. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont tous deux enregistré des aubaines géantes grâce aux prix élevés du pétrole cette année. Ils ont utilisé une partie de cet argent pour soutenir les économies de leurs alliés au Moyen-Orient.

En août, Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), l’un des fonds de richesse de l’émirat, a annoncé un certain nombre d’investissements dans des sociétés cotées en bourse en Égypte, « s’appuyant sur son engagement à long terme à investir dans la croissance économique du pays grâce à ses 20 milliards de dollars. plate-forme d’investissement stratégique conjointe », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) a également lancé en août la Saudi Egyptian Investment Company (SEIC), une société dédiée aux investissements dans plusieurs secteurs vitaux de l’économie égyptienne. SEIC a acheté pour 1,3 milliard de dollars d’actions dans quatre entreprises égyptiennes.

Pourtant, l’économie égyptienne a du mal à se débarrasser de ses difficultés économiques. L’inflation a atteint son plus haut niveau en cinq ans, rendant la nourriture et d’autres biens de base inabordables pour des dizaines de millions d’Égyptiens vulnérables.

L’État nord-africain doit désormais plus de 52 milliards de dollars aux institutions multilatérales, dont au moins 44,7 % au seul FMI.

Sa dette extérieure « a plus que triplé entre juin 2013 et mars 2022, faisant passer le ratio de la dette extérieure au PIB de 15 % à environ plus de 35 % », écrit Stephan Roll, chef de la division Afrique et Moyen-Orient à l’Allemagne. Institut des affaires internationales et de sécurité (SWP) à Berlin.

“Et il n’y a pas de fin en vue”, ajoute-t-il.

Mais comment l’Égypte en est-elle arrivée là ? Le problème, selon les analystes, réside dans l’apparente incapacité de l’Égypte à changer le mode de fonctionnement de son économie, notamment en allégeant le contrôle strict exercé par l’armée et ses nombreuses entreprises. Selon les experts, il s’agit d’un problème qui freine la concurrence du secteur privé et fait fuir les investissements.

L’Égypte est sur la voie de la dépendance à l’endettement depuis plusieurs années. En 2016, le président Abdel Fattah al-Sissi a conclu un accord avec le FMI accordant un prêt de 12 milliards de dollars. Le plan de sauvetage a été accordé à condition que la monnaie égyptienne flotte librement, ce qui a finalement réduit sa valeur de moitié en quelques semaines et a fait grimper l’inflation. Des mesures d’austérité sévères – y compris des réductions des subventions sur le carburant et l’électricité – ont été appliquées pour tenter de rétablir les finances publiques.

Malgré le plan de sauvetage, l’Égypte a eu du mal à se relever complètement, les analystes attribuant les échecs répétés à revitaliser l’économie à des accords lâches et à la mauvaise gestion des prêts.

« Non seulement ils sont [loans] des pansements temporaires, ils ne sont pas conditionnés d’une manière qui pousserait réellement les réformes nécessaires pour permettre à l’économie égyptienne de se redresser », a déclaré Timothy Kaldas, chercheur à l’Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient.

« Récemment, ils [the multilateral lenders] semblent avoir enfin commencé à le remarquer et semblent vouloir voir certaines de ces réformes, mais ils n’ont pas réussi à convaincre les Égyptiens de les accepter », a-t-il ajouté.

Le pays à court d’argent dépense également une grande partie de ses fonds dans des mégaprojets de luxe que les critiques qualifient d'”inutiles” alors que d’autres secteurs semblent avoir un besoin urgent de soutien, notamment l’éducation et les soins de santé. Les données relatives aux dépenses de l’État pour ces projets ne sont pas accessibles au public.

“Les prêts n’étaient pas principalement utilisés pour améliorer les conditions-cadres économiques, mais pour protéger les revenus et les actifs des forces armées, pour financer de grands projets dans lesquels l’armée pouvait gagner beaucoup d’argent et pour poursuivre un renforcement militaire expansif”, a déclaré Roll. CN.

Les autorités ont défendu à plusieurs reprises les mégaprojets de l’État, arguant qu’ils amélioraient les infrastructures, les transports et les télécommunications.

“Ce sont des projets qui ne peuvent pas être mis de côté, car ce sont des projets dont le citoyen égyptien a besoin”, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouly lors d’une conférence de presse en mai. Il a accusé la pandémie de Covid-19 et les effets de la guerre en Ukraine d’avoir exacerbé les problèmes financiers de l’Égypte.

Près de 30% de la population égyptienne vit en dessous du seuil de pauvreté, selon les autorités. La Banque mondiale a estimé en 2019 qu'”environ 60% de la population égyptienne est soit pauvre soit vulnérable”, soulignant une disparité croissante entre les riches et les pauvres.

Les autorités insistent sur le fait qu’elles progressent. Sissi a demandé à plusieurs reprises que les entreprises appartenant à l’armée soient cotées en bourse, mais peu de mesures concrètes ont été prises pour libéraliser ces entreprises.

En septembre 2019, de brèves et rares manifestations ont éclaté dans toute l’Égypte, malgré une interdiction stricte des manifestations. Ils étaient motivés principalement par des griefs économiques. Les manifestants ont également dénoncé l’influence présumée de l’armée sur les finances. Les forces de sécurité ont rapidement réprimé les manifestations et plus de 4 000 personnes ont été arrêtées.

Un soldat irlandais tué dans le sud du Liban par une « foule hostile »

Un soldat irlandais en mission de maintien de la paix au Liban a été tué par balle mercredi lorsque son convoi de l’ONU a été attaqué par une « foule hostile », selon le ministre irlandais de la Défense, Simon Coveney. Seán Rooney, 23 ans, a été tué par balle dans l’incident, et un autre soldat irlandais a été grièvement blessé.

Arrière plan: Le convoi effectuait une “course administrative standard” entre le sud du Liban et Beyrouth, a déclaré Coveney. Le groupe a ensuite essuyé des tirs d’armes légères, ont montré des images sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre libanais désigné, Najib Mikati, s’est engagé à tenir les coupables responsables. Selon plusieurs déclarations officielles, les soldats blessés ont été transportés à l’hôpital de Raee, près de la ville de Sidon. Rooney a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital.

Pourquoi est-ce important: Les Nations Unies ont maintenu une mission multinationale de maintien de la paix dans le sud du Liban depuis 1978, pour renforcer la sécurité dans la zone frontalière tendue entre le Liban et Israël. Les casques bleus irlandais sont présents dans le pays depuis le début du mandat. Selon Coveney, la mort de Rooney a été le premier décès irlandais dans le pays en deux décennies. Il y a des tensions qui couvent depuis longtemps entre la mission de maintien de la paix, connue sous le nom de FINUL, et les habitants de la région où domine le Hezbollah soutenu par l’Iran.

L’Iran exclu de l’organe onusien des droits des femmes

Dans un geste sans précédent, les États membres de l’ONU ont voté mercredi pour retirer l’Iran d’un organe des droits des femmes de l’ONU pour violation des droits des femmes et des filles au milieu des manifestations en cours à travers le pays.

Arrière plan: Vingt-neuf membres du Conseil économique et social de l’ONU ont voté en faveur de la résolution visant à exclure l’Iran de la Commission de la condition de la femme, proposée par les États-Unis. Huit États membres ont voté contre la résolution avec 16 abstentions. L’Iran a condamné cette décision, la qualifiant de “demande illégale” qui affaiblit l’État de droit à l’ONU.

Pourquoi est-ce important: L’Iran venait d’entamer un mandat de quatre ans au sein de la Commission de la condition de la femme, composée de 45 membres, qui vise à promouvoir l’égalité des sexes dans le monde. Les femmes en Iran ont joué un rôle vital dans les manifestations nationales qui ont éclaté en septembre, mais elles auraient également été la cible de la violence de l’État. Le mois dernier, CNN a révélé des témoignages secrets de manifestants documentant des agressions sexuelles et des viols dans des centres de détention iraniens.

Le maire d’Istanbul condamné à de la prison et risque une possible interdiction politique

Le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu – le rival le plus populaire du président turc Recep Tayyip Erdogan – a été condamné mercredi à près de trois ans de prison pour insulte à des agents publics. Il pourrait faire face à une interdiction politique si la condamnation est confirmée par une cour d’appel.

Arrière plan: Après que le tribunal a condamné Imamoglu à deux ans, 7 mois et 15 jours de prison, sa première réponse à la décision a été provocante. “Une poignée de personnes ne peut pas enlever l’autorité donnée par la volonté du peuple”, a déclaré le maire. “Avec la volonté de Dieu, notre lutte commence encore plus fort.” Imamoglu a remporté une nouvelle élection à la mairie d’Istanbul en juin 2019 après l’annulation de la première élection en raison d’irrégularités.

Pourquoi est-ce important: La décision pourrait l’empêcher de se présenter aux élections présidentielles de 2023, où il rivaliserait avec le président de longue date de la Turquie. Des milliers de personnes ont protesté contre la décision jeudi, scandant des slogans contre Erdogan et son parti AK, a rapporté Reuters.

La France, championne en titre, a mis fin mercredi au rêve marocain de la Coupe du monde 2022 après une victoire 2-0 au stade Al Bayt.

Theo Hernández a marqué en cinq minutes avec une finition acrobatique, le remplaçant Randal Kolo Muani tapant à la maison tard alors que la France atteignait sa quatrième finale de Coupe du monde quatre ans seulement après sa victoire en Russie.

Mais le Maroc, première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, peut rentrer chez lui la tête haute après avoir battu la France de justesse avant le but décisif de Kolo Muani.

Après avoir conquis les cœurs et les esprits du monde du football, ce fut une triste fin pour les aspirations du Maroc. Mais cela a donné du fil à retordre à la France championne en titre. Le Maroc quitte la compétition en sachant qu’il a réalisé plus qu’un simple succès sur le terrain.

Lire la suite: