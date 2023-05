Égypte ancienne : nouvelles découvertes à Saqqarah

SAQQARA, Egypte –

L’Egypte a mis au jour des ateliers de momification humaine et animale ainsi que deux tombes dans l’ancien cimetière de Saqqarah, ont annoncé samedi des responsables, marquant la dernière d’une série de découvertes qui, espère le pays, pourront aider à relancer son industrie touristique vitale.

Mostafa Waziri, le chef du Conseil suprême égyptien des antiquités, a déclaré aux journalistes que les deux grands « ateliers d’embaumement » remontent à la 30e dynastie (380-343 avant JC) et à l’époque ptolémaïque (305-30 avant JC).

La découverte a été faite après une fouille d’un an près du sanctuaire de la déesse Bastet, qui abrite les catacombes de chats momifiés à Saqqarah, à environ 30 kilomètres (18,6 miles) au sud du Caire.

C’est au même endroit que des centaines d’animaux et de statues momifiés ont été découverts en 2019.

« Nous avons trouvé des ateliers d’embaumement, un pour les humains et un pour les animaux. Nous avons trouvé tous les outils qu’ils utilisaient (dans la momification) dans les temps anciens », a déclaré Waziri.

Les deux ateliers présentaient des lits en pierre, des pots en argile, des récipients rituels, du sel de natron, qui est l’un des principaux ingrédients de la momification, et des draps parmi d’autres instruments de momification.

Les fouilles de Saqqarah ont également conduit à la mise au jour de deux petites tombes vieilles de 4 400 et 3 400 ans à proximité, appartenant respectivement à deux prêtres, Ne Hesut Ba de la cinquième dynastie de l’Ancien Empire et Men Kheber de la 18e dynastie du défunt royaume.

Des inscriptions de culture, de chasse et d’autres activités quotidiennes ont été trouvées sur les murs de la tombe de Ne Hesut Ba tandis que « des scènes montrant le défunt dans différentes positions » ont été gravées dans la tombe de Men Kheber, ont indiqué des responsables.

Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, expose un ancien sarcophage en bois récemment mis au jour sur le site de la pyramide à degrés de Djoser à Saqqarah, à 24 kilomètres (15 miles) au sud-ouest du Caire, en Égypte, le samedi 27 mai 2023 (AP Photo/Amr Nabil)

L’Égypte a mené de vastes opérations de fouilles à Saqqarah et dans d’autres sites antiques ces dernières années, ce qui a abouti à un certain nombre de découvertes très médiatisées.

Le pays prévoit d’inaugurer le Grand Musée égyptien, une installation ultramoderne près des pyramides de Gizeh à la périphérie du Caire, une fois la construction terminée plus tard cette année.

L’Égypte espère pouvoir attirer davantage de touristes après que l’industrie a commencé à rebondir ces derniers temps, après avoir été battue par les conséquences de la pandémie de COVID-19 et du conflit en Ukraine.

Les revenus du tourisme ont atteint 7,3 milliards de dollars au second semestre 2022, soit une augmentation de 25,7 % par rapport à la même période un an plus tôt, selon les données publiées récemment par la banque centrale.

(Reportage et rédaction par Hatem Maher; montage par Clelia Oziel)