Egypte : 4 journalistes indépendants interrogés sur des reportages

LE CAIRE (AP) – Les procureurs égyptiens ont inculpé quatre journalistes de l’un des rares organes d’information indépendants du pays pour diffusion de fausses nouvelles et trouble à l’ordre public, a indiqué le site d’information dans un communiqué.

Mada Masr a déclaré mercredi soir que les journalistes avaient été libérés sous caution après leur interrogatoire. Il s’agit d’un article disant que des membres éminents d’un parti politique pro-gouvernemental ont été impliqués dans une affaire de corruption.

La rédactrice en chef de Mada Masr, Lina Attalah, et les trois auteurs féminins de l’article – Rana Mamdouh, Sara Seif Eddin et Beesan Kassab – ont également été accusées de calomnie et de diffamation à l’encontre des membres du Parti du futur de la Nation, selon le communiqué du journal.

Après l’interrogatoire de mercredi, Attalah a été accusé d’avoir dirigé un site d’information sans licence. Le point de vente a déclaré dans des déclarations précédentes qu’il avait demandé une licence mais n’avait pas reçu de réponse.

La caution d’Atallah a été fixée à 20 000 LE (1 052 $) et à 5 000 LE (263 $) pour les trois autres journalistes, selon le communiqué de Mada Masr.

Un responsable des médias du gouvernement égyptien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les nouvelles accusations portées contre les journalistes.

Les médias sont tenus d’avoir une autorisation pour travailler en Égypte, mais cette exigence est souvent utilisée comme prétexte pour faire taire les reportages que l’État considère comme critiques.

Mada Masr est l’un des centaines de sites Web bloqués par le gouvernement égyptien ces dernières années, mais il a continué à publier des articles d’enquête indépendants sur d’autres sites. De telles histoires ne sont pas produites par d’autres médias égyptiens. Presque tous les journaux et chaînes de télévision sont étroitement liés au gouvernement ou à l’armée.

Les autorités égyptiennes ont déjà ciblé des journalistes de Mada Masr. En 2020, Attalah a été arrêté devant le complexe pénitentiaire de Tora au Caire alors qu’il interviewait la mère de l’éminent militant emprisonné Alaa Abdel Fattah. Elle a été libérée plus tard.

En 2019, les forces de sécurité ont fait une descente dans les bureaux du site d’information, saisi des ordinateurs portables et des téléphones et arrêté trois membres du personnel, dont le rédacteur en chef. Tous les trois ont ensuite été libérés.

Ces dernières années, l’Égypte a emprisonné des dizaines de reporters et parfois expulsé des journalistes étrangers.

Il reste l’un des pires geôliers de journalistes au monde, avec la Turquie et la Chine, selon les données de 2021 recueillies par le Comité américain pour la protection des journalistes.

The Associated Press