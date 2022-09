Egypte : 4 journalistes indépendants interrogés sur des reportages

LE CAIRE — Les procureurs égyptiens ont inculpé quatre journalistes de l’un des rares organes d’information indépendants du pays pour diffusion de fausses nouvelles et trouble à l’ordre public, a indiqué le site d’information dans un communiqué.

La rédactrice en chef de Mada Masr, Lina Attalah, et les trois auteurs féminins de l’article – Rana Mamdouh, Sara Seif Eddin et Beesan Kassab – ont également été accusées de calomnie et de diffamation à l’encontre des membres du Parti du futur de la Nation, selon le communiqué du journal.