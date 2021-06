Égouts en ruine, pas d’EPI et cages sales – À l’intérieur des laboratoires «chaotiques et surpeuplés» de Wuhan qui ont peut-être déclenché Covid

AVEC des égouts en ruine et des cages d’animaux sales, ce sont les conditions de mauvaise qualité des laboratoires de Wuhan qui auraient pu déclencher Covid.

Une étude explosive a révélé que des systèmes d’égouts minables contaminaient potentiellement les canaux avec des déchets toxiques provenant des laboratoires, que les étudiants universitaires ne portaient pas de blouses de laboratoire ou de protection oculaire et que les installations étaient qualifiées de « chaotiques et surpeuplées ».

14 Un scientifique étudie un singe à l’Institut des animaux modèles de l’Université de Wuhan

14 Une photo précédente de l’intérieur de l’Institut de virologie de Wuhan a révélé un réfrigérateur-congélateur avec un joint lâche et fragile

14 Lapins vivants à l’Institut de virologie de Wuhan

14 Cages d’animaux dans les laboratoires gérés par l’Université de Wuhan qui ont été condamnés en raison de l’absence de mauvaises mesures de sécurité

L’approche laxiste de la Chine en matière de sécurité des biolabs et la mauvaise protection accordée au personnel et aux étudiants signifient que la théorie selon laquelle la pandémie a émergé d’un laboratoire de Wuhan n’est pas un choc.

L’Institut de virologie de Wuhan (WIV) est au centre d’une tempête depuis que Covid est apparu pour la première fois à quelques pas de l’installation qui était connue pour étudier des virus de chauve-souris très similaires.

Des lacunes choquantes en matière de biosécurité s’étalant sur plus de 40 ans ont également conduit certains à remettre en question la ligne officielle chinoise selon laquelle la maladie a été transmise des animaux aux humains.

Et maintenant, un examen détaillé d’une multitude d’autres laboratoires à Wuhan qui effectuent des recherches sur les coronavirus sur les chauves-souris a révélé un catalogue d’erreurs choquantes.

Ce que l’enquête DRASTIC a trouvé :

Les laboratoires de l’université de Wuhan étaient remplis de « beaucoup de débris »

Les étudiants ne portaient pas de blouses de laboratoire ni de lunettes de protection

Il n’y avait pas d’installations de déchets chimiques

Les zones « d’expérimentation » n’étaient pas séparées des parties communes

Les inspecteurs ont qualifié le laboratoire universitaire de « surpeuplé et chaotique »

Les systèmes d’égouts et de drainage ont été endommagés et vieux à l’Institut des produits biologiques de Wuhan

Des documents montrent comment les déchets « contaminaient potentiellement les canaux et ruisseaux locaux »

Le centre d’expérimentation animale de l’Institut de virologie de Wuhan contient 3 268 cages d’animaux vivants, dont 12 cages à furets et 12 cages à chauves-souris

Les chercheurs ont découvert un certain nombre de risques de biosécurité déconcertants au WIV, à l’Institut des produits biologiques de Wuhan, au Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan et à l’Université de Wuhan.

Et ils disent que les soupçons ne doivent porter que sur WIV – mais potentiellement tous les laboratoires de Wuhan doivent faire l’objet d’un examen minutieux dans la recherche des origines de Covid.

Billy Bostickson, un chercheur anonyme de DRASTIC, une équipe internationale de scientifiques et de détectives tentant de combler les lacunes sur les origines de Covid, et Yvette Ghannam, de l’Université Walden, ont compilé un rapport accablant de 60 pages sur les labos.

En 2019, quelques mois seulement avant que le virus mortel ne commence à se propager à travers le monde, une inspection des laboratoires de l’Université de Wuhan a révélé que les salles étaient remplies de « beaucoup de débris », qu’il n’y avait pas d’installations de sécurité et que les étudiants ne portaient pas de blouses de laboratoire.

14 Cages dans la deuxième section de biosécurité la plus élevée de WIV

14 Un scientifique observe des singes dans des cages à l’université de Wuhan

14 Un chercheur aide un collègue à mettre un masque à gaz

Le rapport préoccupant, découvert et cité par les chercheurs, a déclaré qu’il n’y avait pas d’installations de déchets chimiques et que les zones « d’expérimentation » n’étaient pas séparées des zones communes, ce qui entraîne une contamination potentielle.

Cela a laissé les laboratoires dans un état « surpeuplé et chaotique », ont déclaré les inspecteurs.

Bostickson et Ghannam ont confirmé que les erreurs « soutiennent la possibilité d’une fuite de laboratoire » de Covid, « soit via un animal de laboratoire, soit un chercheur infecté dans l’un des laboratoires de l’Université de Wuhan ».

Et les auteurs ont noté une autre découverte inquiétante à l’Institut des produits biologiques de Wuhan, situé à proximité.

Au cours de leur enquête sur l’installation, ils ont découvert que ses systèmes d’égouts et de drainage étaient endommagés et vieux, « contaminant potentiellement les canaux et les ruisseaux locaux ».

Un appel d’offres de China Testing Network en 2019 a déclaré: « Certains équipements et installations sont vieux, et les fonctions d’instrumentation et de contrôle de la station ont été endommagées, ce qui a considérablement affecté le fonctionnement normal. »

Les chercheurs ont également révélé la taille énorme du centre d’expérimentation animale du WIV, où les soupçons se sont multipliés sur les origines de la pandémie.

Construit en 1996, le 1 216 m2 L’installation contient 3 268 cages d’animaux vivants, dont 12 cages pour furets et 12 cages pour chauves-souris.

14 Station de surveillance comprenant une carte de l’Université de Wuhan

14 Des scientifiques portant des masques mènent une étude à l’université de Wuhan

14 Des chercheurs inspectent des piles de cages pour animaux

Il contient également 126 cages de lapins blancs japonais et 340 cages pour rats.

Le laboratoire capture des chauves-souris dans la nature pour les utiliser comme animaux de laboratoire, ont déclaré les chercheurs – la vidéo de cette semaine semblant être la première à montrer les créatures vivantes au WIV.

‘FUITE ACCIDENTELLE’

« Au moins trois laboratoires ont été activement impliqués dans des études sur les coronavirus de chauves-souris et/ou des activités d’échantillonnage de chauves-souris sans l’utilisation d’EPI appropriés dans les années qui ont précédé la pandémie de Covid-19 », ont déclaré Bostickson et Ghannam.

« Ces trois laboratoires sont donc considérés comme des sources potentielles de fuites accidentelles que ce soit au sein du laboratoire ou lors des expéditions d’échantillonnage sur le terrain. »

Ce qui a été initialement rejeté comme une théorie du complot a gagné du terrain dans la mesure où le président Joe Biden a ordonné à des espions américains d’enquêter.

Les services de renseignement britanniques auraient également évalué la théorie des fuites de laboratoire et amélioré sa probabilité de « à distance » à « faisable ».

S’adressant à The Sun Online, Bostickson a déclaré que l’étude fournit des preuves plus circonstancielles d’une fuite de laboratoire, mais « rien de concret ».

« Nous avons besoin de plus de lanceurs d’alerte, de plus de documents internes, nous avons besoin de [Peter] Daszak et d’autres à comparaître et à interroger », a-t-il déclaré.

Daszak est à la tête d’EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif basée à New York, qui a utilisé des subventions des National Institutes of Health aux États-Unis pour financer des recherches controversées sur le gain de fonction à Wuhan.

14 Le virologue chinois Shi Zhengli à l’intérieur du WIV à Wuhan Crédit : AFP

14 L’Institut de virologie de Wuhan a été au centre de l’enquête sur les origines de Covid Crédit : Reuters

14 Le campus de l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan Crédit : AFP

14 Une salle de laboratoire au WIV

Lorsqu’on lui a demandé si une fuite de laboratoire aurait pu être accidentelle ou intentionnelle, Bostickson a répondu : « Je ne pense pas [it was] délibéré mais on ne sait jamais. »

Gilles Demaneuf, un analyste de données de DRASTIC, a déclaré à The Sun Online que le WIV est un « bon candidat » pour la source de la fuite de laboratoire – mais il pourrait avoir émergé de l’un des nombreux laboratoires de Wuhan.

« DRASTIC ne s’est jamais uniquement concentré sur le WIV … nous avons commencé par examiner tous les laboratoires impliqués dans la recherche sur les coronavirus de chauve-souris, y compris l’Institut des produits biologiques de Wuhan à côté », a-t-il déclaré.

Richard H Ebright, professeur de chimie et de biologie chimique à l’Université Rutgers, a également déclaré que le personnel travaillant sur des projets autour des coronavirus liés au SRAS des chauves-souris au WIV était mal protégé et qu’il y avait une approche laxiste de la biosécurité.

Il a déclaré qu’ils utilisaient « un équipement de protection individuelle, généralement juste des gants; parfois même pas des gants » et que les normes de sécurité « n’étaient généralement que le niveau de biosécurité 2 ».

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de Wuhan est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie. Diverses théories ont été rapportées sur le laboratoire, dirigé par le scientifique Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». Le laboratoire est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir de l’installation – la première en Chine à être accréditée avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls domaines au monde où les scientifiques sont autorisés à étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé un mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bogue mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon le journal Médecine naturelle L’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’établissement en 2015 soient liés à la pandémie et l’établissement nie les allégations de fuite de laboratoire. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie.

Le professeur Ebright a déclaré « cela poserait un risque élevé d’infection du personnel de collecte sur le terrain, d’enquête sur le terrain ou de laboratoire au contact d’un virus ayant les propriétés de transmission du SRAS-CoV-2 ».

Il fait partie du nombre croissant de scientifiques qui ont déclaré que la théorie des fuites de laboratoire devait être entièrement examinée, déclarant à The Sun Online qu’il avait l’esprit ouvert quant à savoir si Covid aurait pu être transmis à l’homme via des animaux.

Il a dit qu’il existe des « preuves indirectes » qui sont « remarquables ».

« CHERCHER À CACHER LA CULPABILITÉ »

Le professeur Ebright a déclaré que l’Institut de virologie de Wuhan « possède la plus grande collection au monde de virus de chauve-souris en fer à cheval, et qu’il possédait et travaillait avec le plus proche parent publié au monde de » Covid.

Et il a déclaré que le comportement des Chinois avait également éveillé les soupçons, en particulier le refus de permettre aux enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé un accès complet.

« Une nation ou une institution cherchant à connaître son nom clairement ouvrirait immédiatement les livres, ouvrirait les bases de données et ouvrirait les congélateurs », a-t-il déclaré.

« Une nation ou une institution cherchant à cacher sa culpabilité ne le ferait pas.

« Les actions de la Chine et de l’Institut de virologie de Wuhan au cours des dix-huit derniers mois ont correspondu aux actions d’une nation et d’une institution cherchant à cacher la culpabilité. »

Mais le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi, a exprimé sa grave préoccupation au secrétaire d’État américain Antony Blinken au sujet de « l’histoire absurde » du coronavirus s’échappant d’un laboratoire de Wuhan.

Yang a déclaré que Pékin s’opposait fermement à ce qu’il a appelé « des actions abominables » concernant la pandémie qui, selon lui, étaient utilisées pour calomnier la Chine, a déclaré CCTV.

« Nous exhortons les États-Unis à respecter les faits et la science, à s’abstenir de politiser la question (…) et à se concentrer sur la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie », a déclaré Yang.

Les dirigeants européens ont appelé à une enquête sans entraves sur les origines de la pandémie de Covid.

« Les enquêteurs ont besoin d’un accès complet à tout ce qui est nécessaire pour vraiment trouver la source de cette pandémie », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a ajouté : « Le monde a le droit de savoir exactement ce qui s’est passé pour pouvoir en tirer les leçons ».