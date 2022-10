Égoïsme et avortement – ​​Shaw Local

L’égoïsme est une condition cardiaque d’un individu qui ne se soucie que de lui-même.

Ils ne se préoccupent que de ses propres intérêts, avantages et bien-être, quels que soient les impacts négatifs sur les autres. Malheureusement, l’égoïsme en est venu à dominer les modes de vie au sein de notre culture individualiste.

Sur le plan éthique, les actes égoïstes violent la règle d’or commune à toutes les grandes religions du monde : “Traite les autres comme tu voudrais que les autres te traitent.”

Chaque enfant à naître a un but créé qui est étouffé par les actions de chaque personne impliquée dans la décision et agit pour mettre fin délibérément à sa vie alors qu’il est encore dans l’utérus. Ce but est conféré par le même créateur qui a conféré la liberté et donné la vie à chacun de nous. Combien de fois le motif de l’avortement est-il la perception que sa propre vie serait meilleure s’il n’avait pas à s’occuper de manière responsable de la vie qui se développe encore dans l’utérus ?

Notre société doit réaliser que la grande majorité de tous les avortements sont enracinés dans l’égoïsme. La réglementation ne changera pas de manière significative cette condition qui prive notre monde de tant de vies utiles. Seuls les cœurs changés réduiront la demande d’avortement.

David Albers

Lac de cristal