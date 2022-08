Église St. Brigid’s : un groupe affilié au Freedom Convoy est expulsé de l’église d’Ottawa

Le propriétaire d’une église historique dans le quartier de la Basse-Ville d’Ottawa est en train d’expulser un groupe lié à l’occupation « Freedom Convoy » qui envisage d’acheter la propriété cet automne, dans un conflit apparent sur le loyer impayé de l’installation.

Un avis « Avis de résiliation du locataire » sur la porte d’entrée de l’église St. Brigid sur la rue St. Patrick indique que le propriétaire a mis fin à l’occupation du peuple uni du Canada en vertu de la Loi sur la location commerciale, et les serrures seront changées.

L’avis indique que le propriétaire a résilié le bail, à compter du mercredi 17 août 2022, en raison « d’arriérés de paiement de loyer d’un montant de 10 000 $ » et « de défaut de fournir une preuve d’assurance responsabilité d’au moins 5 millions de dollars. .” Un autre avis sur la porte indique que les locataires ont enfreint la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et n’ont pas obtenu les permis nécessaires pour la construction en vertu de la Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario.

Tôt jeudi soir, un résident avec un haut-parleur a joué les chansons “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye” de Steam et “Happy Trails” en face de l’église.

Le peuple uni du Canada a déclaré qu’il était en train d’acheter l’église St. Brigid sur la rue St. Patrick, avec l’intention d’en faire une « ambassade ». L’église historique est en vente depuis plus d’un an, avec un prix demandé de 5,9 millions de dollars.

Le groupe qualifie l’avis d’expulsion d'”illégal”.

Nous croyons qu’il y a eu une infraction au Code des droits de la personne de l’Ontario par les propriétaires de la propriété », a déclaré Dianne Nolan, membre du conseil d’administration du TUPOC. « Nous avons dû impliquer la police. Bien sûr, il y a des gens qui aiment nous causer des ennuis, et ils doivent vivre avec eux-mêmes.”

L’huissier est retourné à l’église jeudi matin après avoir initialement visité l’église la veille pour émettre l’avis de résiliation. Plusieurs croiseurs de la police d’Ottawa ont été repérés à l’extérieur de l’église St. Brigid tôt mercredi soir pour aider à régler un différend entre le propriétaire et le locataire.

“Vers 18h20, des agents ont été appelés dans un immeuble situé dans le bloc 300 de la rue Saint-Patrick dans le cadre d’un différend entre le propriétaire et le locataire”, a déclaré la police d’Ottawa dans un communiqué à CTV News Ottawa.

“Il s’agissait d’une affaire civile et la police a été appelée pour être présente et maintenir la paix. Il n’y a pas eu d’autres incidents à signaler.”

Jeudi après-midi, les serrures ont été changées au presbytère, où un studio d’art utilise l’espace.

Plusieurs personnes se tenaient devant l’église mercredi soir lorsque la police est arrivée. Le bénévole Patrick Lafleche a déclaré à Newstalk 580 CFRA que le loyer avait été payé, mais a noté qu’il n’avait pas parlé au propriétaire et à l’acheteur potentiel de l’église.

Andrew Pinsent de Newstalk 580 CFRA a déclaré qu’un serrurier n’était pas autorisé sur place pour changer les serrures et a décidé de revenir jeudi.

Dans une déclaration jeudi matin, William Komer du Peuple uni du Canada a déclaré que la tentative d’« expulsion illégale » du groupe était en représailles à des plaintes.

“Nous comprenons que les propriétaires ont tenté ce soir d’expulser illégalement le peuple uni du Canada de l’ambassade à la suite de nos préoccupations concernant ce que nous comprenons être des violations du Code des droits de la personne de l’Ontario par les propriétaires, y compris, mais sans s’y limiter, ce que nous comprenons comme des représailles illégales contre nous pour avoir refusé de discriminer les gens en fonction de leur croyance », a déclaré Komer.

Komer affirme que le groupe a appelé la police d’Ottawa, “qui est rapidement venu à notre aide, et une expulsion illégale n’a pas eu lieu”.

“Le peuple uni du Canada a occupé et continue d’occuper légalement l’ambassade”, a déclaré Komer.

Le site Web de United People of Canada n’a fourni aucun détail sur les violations présumées du Code des droits de la personne de l’Ontario par le propriétaire.

“Notre équipe de poursuites privées est prête à prendre les mesures juridiques appropriées si nécessaire pour s’assurer que la primauté du droit est respectée, si le Service de police d’Ottawa est incapable ou refuse d’appliquer la Loi sur l’intrusion dans la propriété et le Code criminel de Canada en ce qui concerne ce que nous comprenons être des infractions commises contre le peuple uni du Canada ce soir par les propriétaires et/ou leur(s) agent(s)”, a déclaré Komer. “Nous comprenons qu’il s’agit d’infractions motivées par la haine contre le peuple uni du Canada. Le Manuel des poursuites de la Couronne de l’Ontario indique qu’il existe un intérêt public substantiel à poursuivre les infractions motivées par la haine.”

La déclaration ne disait rien sur le fait que le loyer ait été payé ou sur l’achat en cours de la propriété.

Jeudi après-midi, le peuple uni du Canada et ses partisans n’ont montré aucun signe de quitter la propriété.

“Le Peuple uni du Canada va rester dans l’église et continuer à travailler, c’est le consensus en ce moment”, a déclaré une personne.

L’Association communautaire de la Basse-Ville s’est dite préoccupée par la présence du groupe à l’église.

« Nous sommes préoccupés par leurs liens avec la communauté, leurs objectifs et l’établissement du siège social de cet organisme dans notre communauté », a déclaré Sylvie Bigras.

Plus tôt cette semaine, des affiches s’opposant à l’achat de l’église par United People of Canada ont été apposées dans la Basse-Ville. Les affiches pointent vers une pétition d’Horizon Ottawa appelant la ville à intervenir et à trouver un autre acheteur ou à acheter la propriété, mais Horizon Ottawa a déclaré que les affiches n’étaient pas affiliées à eux.

En juillet, le peuple uni du Canada a emménagé dans l’église St. Brigid sur la rue St. Patrick, disant qu’il prévoyait d’acheter l’église pour son « ambassade ». Des banderoles rouges étaient accrochées à la façade de l’église.

Le plus grand bailleur de fonds du groupe est Tony Cuzzocrea, président de Planmar Financial Corp. basée à London, en Ontario.

Le groupe TUPOC a été critiqué par certains membres de la communauté pour son soutien au “Freedom Convoy”.

CTV News Ottawa a contacté le propriétaire de la propriété et l’agent immobilier inscrit sur la vente de l’église St. Brigid pour plus d’informations sur le différend entre le propriétaire et le locataire et la vente en cours de l’église.



Avec des fichiers de Katie Griffin et Jeremie Charron de CTV News Ottawa et Andrew Pinsent de Newstalk 580 CFRA