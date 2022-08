Église St. Brigid’s : La date limite est passée pour le départ du peuple uni du Canada

Des membres d’un groupe affilié à Freedom Convoy restent aujourd’hui dans une église du quartier de la Basse-Ville d’Ottawa, quelques heures après l’expiration d’un délai d’expulsion pour que le groupe quitte la propriété.

Le 17 août, un huissier de Cease Huissier Services a remis un « avis de résiliation du contrat de locataire » au peuple uni du Canada, donnant au groupe cinq jours pour quitter l’église St. Brigid.

L’huissier a déclaré à CTV News Ottawa au cours du week-end que l’ordre d’expulsion serait exécuté à 00 h 01 jeudi, mais jeudi matin, il semble que le groupe soit resté à l’intérieur de l’église historique de la rue Saint-Patrick.

Jeudi matin, le directeur du TUPOC, William Komer, a déclaré aux journalistes que l’huissier faisait l’objet d’une enquête de la police d’Ottawa et a déclaré que des membres du groupe arrêteraient peut-être l’huissier s’il revenait sur la propriété.

“Il y avait un avis de résiliation de bail qui a été affiché, encore une fois, qui n’a aucune force exécutoire. Il n’y avait aucun motif légal de l’afficher”, a-t-il déclaré.

“Nous ne partons pas. Nous sommes légalement ici.”

Cependant, une source de haut niveau de la police d’Ottawa a déclaré ne pas enquêter sur l’huissier et n’avoir aucune information sur une enquête en cours.

Certains membres du groupe, dont Komer, ont aspergé des photojournalistes avec des pistolets à eau vendredi matin, les accusant d’avoir pénétré dans la propriété.

Plusieurs véhicules étaient garés dans le stationnement de l’église St. Brigid tard jeudi matin, et les bannières du peuple uni du Canada sont restées sur le devant de l’église.

La déclaration «Avis de résiliation du locataire» indiquait que les locataires devaient 10 000 $ de loyer impayé et n’avaient pas fourni de preuve d’assurance responsabilité civile pour 5 millions de dollars. L’huissier a émis un deuxième avis déclarant que le TUPOC contrevenait à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et n’avait pas obtenu les permis nécessaires pour effectuer des travaux sur la propriété.

Dimanche dernier, Komer a montré aux journalistes les copies d’une traite bancaire de 5 650 $ datée du 15 août et d’une deuxième traite de 5 650 $ datée du 15 juillet, affirmant qu’elles étaient destinées au Saint Brigid’s Center for the Arts pour couvrir le loyer, et a affirmé que le propriétaire du l’église a refusé d’accepter les paiements.

“Nous avons un bail actif sur la propriété”, a déclaré Komer dimanche. “Nous sommes entièrement conformes sur la base de cette date, encore une fois, ils refusent d’accepter le paiement.”

En juillet, le peuple uni du Canada a emménagé dans l’église St. Brigid’s, déclarant qu’il prévoyait d’acheter l’église pour son « ambassade ». Des banderoles rouges étaient accrochées à la façade de l’église.

Des documents obtenus par CTV News montrent que la vente de l’église St. Brigid au peuple uni du Canada a échoué. L’église a été vendue sous condition au groupe le 15 juin, mais à partir du 12 août, les documents d’inscription immobilière montrent que la propriété a été répertoriée comme “de retour sur le marché”.