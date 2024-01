Église Redemptoris Mater / Studio Kuadra

© Moreno Maggi

Zone: 1267 m²

1267 m²



Année: 2023



2023



Fabricants: iGuzzini, Conception de verre Agrusa, Ferrantelli falegnameria, Idée marmi, Italienne, MARAZI, Studio Graphique Mangiapane, Metalmeccanica Renda Srl, Groupe PM



Architectes principaux :



Architectes principaux: Studio Kuadra, Andrea Grottaroli, Manuel Giuliano







Description textuelle fournie par les architectes. L’ensemble paroissial « Redemptoris Mater » constitue un nouveau « point de repère » qui s’intègre et communique avec le territoire environnant. L’intervention répond aux demandes de la population, traduisant les besoins en formes architecturales. L’espace de l’église est constitué d’un monolithe recouvert de matériau céramique flanqué d’un clocher isolé, qui semble sortir du sol, s’unissant presque au ciel, évoquant de manière contemporaine les anciennes tours de la côte.

La composition architecturale fait également appel à l’utilisation mesurée de la lumière, qui met en valeur les formes et les couleurs du bâtiment. Certaines pièces, qui ne sont qu’apparemment souterraines, présentent des perforations qui amènent la lumière zénithale à l’intérieur, tandis que la nef de l’église, grâce à un toit en quinconce, est éclairée par une cascade de lumière zénithale enrichie dans certaines zones (crucifix et fonts baptismaux) par des ouvertures. des formes pointues qui émergent de la maçonnerie en pierre, comme de grandes ponctuations.

À l’intérieur, l’espace de réunion s’ouvre vers l’extérieur uniquement du côté ouest où une grande fenêtre donne sur le « jardin d’oliviers ». Dans cet élément hautement évocateur et scénographique, intérieur et extérieur « fusionnent » au point que les pierres du jardin extérieur semblent entrer à l’intérieur de l’espace ecclésiastique et que la vitre qui les divise semble véritablement encastrée dans la roche. Un mur entoure le jardin et dirige le regard des fidèles vers le ciel et le mont Longa, devenant ainsi le décor naturel de l’assemblée et des fonts baptismaux. La source d’eau qui coule du jardin pour alimenter les fonts baptismaux est également très suggestive.

L’entrée principale se fait depuis le cimetière donnant sur le quartier Piano Peri, ici l’actuelle Via Crucis a été repositionnée face à l’église et placée le long d’un chemin piétonnier immergé dans un vaste espace vert. Au fond, se trouve la partie privée qui abrite la chapelle hebdomadaire, la crèche, le presbytère, la salle paroissiale et les salles de catéchisme donnant sur un espace vert destiné au jeu des enfants.

L’intérieur de l’église se développe comme une grande étreinte face à l’entrée ; Le hall intérieur a une forme asymétrique et un plan volontairement central. L’ensemble du toit entoure la salle de classe et crée, avec les murs suspendus au sol, une véritable connexion visuelle entre la terre et la lumière qui arrive indirectement d’en haut. Les fidèles sont au centre du rite, l’ambon est placé à l’intérieur de l’assemblée pour rapprocher la célébration du public. L’autel est légèrement surélevé par rapport à la salle et est souligné par l’intervention sculpturale réalisée par Gabriele Garbolino Rù et par le crucifix suspendu à la croix lumineuse.

Les fonts baptismaux sont situés dans une position isolée et donnent directement sur la cour extérieure privée. Du côté opposé, il y a la prison, le chœur et la garde eucharistique ; celui-ci devient le véritable centre d’intervention et grâce à la double ouverture il relie la salle principale et la chapelle de la semaine.