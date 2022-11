Église de Malte servant un dîner de rosbif le 5 novembre – Shaw Local

MALTE – Ceux qui souhaitent savourer un dîner de rôti de bœuf tout en soutenant l’Église Méthodiste Unie de Malte peuvent le faire lors d’un événement le samedi 5 novembre.

L’église méthodiste unie de Malte, 201 E. Sprague St., organisera son dîner annuel au volant de rôti de boeuf de 16h30 à 18h30, selon un communiqué de presse.

Le menu comprend du bœuf braisé, de la purée de pommes de terre et de la sauce, des pois sucrés, de la salade de gelée de framboises et de compote de pommes, des petits pains frais et des tartes assorties.

Les billets coûtent 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants ou 25 $ pour un King Cut (double viande). Les billets peuvent être achetés auprès des membres de l’église ou à la succursale de la Resource Bank Malta.

Pour information, composez le 815-825-2118.