Église catholique du Portugal : des milliers d’enfants maltraités au cours des 70 dernières années, selon un rapport

Au moins 4 815 enfants ont été abusés sexuellement par des membres de l’Église catholique portugaise – pour la plupart des prêtres – au cours des 70 dernières années, a déclaré lundi un rapport de la commission chargée d’enquêter sur la question, ajoutant que les conclusions ne sont que la pointe de l’iceberg.

“(Nous voulons) rendre un hommage sincère à ceux qui ont été victimes d’abus pendant leur enfance et qui ont osé donner une voix au silence”, a déclaré le pédopsychiatre Pedro Strecht, qui dirigeait la commission. “Ils sont bien plus qu’une statistique.”

Strecht a déclaré que les 4 815 cas étaient le nombre “minimum absolu” de victimes d’abus sexuels par des membres du clergé au Portugal depuis 1950.

La plupart des auteurs (77%) étaient des prêtres et la plupart des victimes étaient des hommes, a déclaré Strecht, ajoutant qu’ils avaient été maltraités dans des écoles catholiques, des églises, des maisons de prêtres, des confessionnaux, entre autres.

La majorité des abus sexuels ont eu lieu lorsque les enfants étaient âgés de 10 à 14 ans, la plus jeune victime n’ayant que deux ans.

Jose Ornelas, chef de la Conférence épiscopale, a assisté à la présentation du rapport final et y répondra plus tard lundi. L’Église a précédemment déclaré qu’elle était prête à “prendre les mesures appropriées”.

L’Église catholique portugaise a été secouée l’année dernière par des cas de dissimulation présumée d’abus sexuels, notamment par des évêques qui restent actifs dans des rôles religieux. La commission a déclaré qu’elle préparait une liste des prêtres accusés toujours en activité.

La commission portugaise a commencé ses travaux en janvier 2022 après qu’un rapport en France a révélé qu’environ 3 000 prêtres et responsables religieux avaient abusé sexuellement de plus de 200 000 enfants.

Les allégations d’abus proviennent de personnes d’horizons divers, de toutes les régions du pays, ainsi que de ressortissants portugais vivant dans d’autres pays d’Europe, d’Afrique et des Amériques.

La commission s’est entretenue avec plus de 500 victimes, a analysé des documents historiques de l’Église et a interrogé des évêques et d’autres membres du clergé.

Au total, 25 des témoignages entendus par la commission ont été transmis au parquet pour enquête car tous les autres ont été commis il y a plus de 20 ans et les poursuites judiciaires ne peuvent plus être engagées.

La commission a déclaré que la loi devrait être modifiée afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour des crimes historiques commis il y a 30 ans.

La commission, qui se dit indépendante, a été financée par l’Église catholique. Interrogé par Reuters en décembre 2021 si cela pouvait constituer une menace pour l’indépendance de la commission, Strecht a déclaré qu’il serait le premier à sortir et à le dénoncer si l’église intervenait dans le processus.