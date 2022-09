Egger en série dans le centre de l’Okanagan ? Les résidents se plaignent à Glenmore, les lacs – Kelowna Capital News

Les deux publications sur Facebook indiquent que plus d’une voiture a été éjectée

Les résidents de Glenmore à Kelowna et de The Lakes à Lake Country se sont tournés vers les médias sociaux pour se plaindre de plusieurs œufs de voiture (Facebook/Miranda Elliot)

Les résidents de Glenmore à Kelowna et de la communauté des lacs de Lake Country se sont adressés à Facebook pour se plaindre de quelqu’un qui a poussé des véhicules dans ces régions.

L’oeuf de Glenmore aurait eu lieu dimanche (25 septembre) vers 16 heures, selon le post.

Elle dit qu’au moins six véhicules étaient couverts d’obus et de jaune sur la rue Kennedy.

Dans les lacs, l’affiche originale indique que l’incident s’est produit lundi (26 septembre) soir.

L’affiche ne précise pas le nombre de véhicules ciblés, mais le message suggère que plus d’un a été touché.

Les commentaires sur la publication sur les réseaux sociaux indiquent que l’oeuf s’est produit sur East Ridge Drive.

Black Press a contacté la GRC pour obtenir des informations, mais actuellement, la police affirme qu’elle n’a aucun rapport d’oeufs entre lundi et mardi.

