EggCetera Cafe honoré comme point culminant des affaires locales de juin par le représentant Ozinga – Shaw Local

EggCetera Cafe a été sélectionné par le représentant de l’État Tim Ozinga comme le point culminant des entreprises locales de juin 2023. Ozinga a visité l’entreprise et a remis aux propriétaires un certificat d’appréciation pour commémorer la sélection.

EggCetera est une entreprise familiale dirigée par Dino et Gail Bastas, avec deux emplacements à Mokena : 10120 191st St. et 19709 Mokena St. Les deux servent le petit-déjeuner et le déjeuner avec commande et livraison en ligne disponibles.

Pour nommer une entreprise locale dans le 37e district du Congrès pour un futur point culminant, visitez repozinga.org.