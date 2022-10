Égayez votre look de vacances avec un nail art inspiré d’Halloween

Il semble que la chute du ballon qui a lancé 2022 n’ait eu lieu que la semaine dernière, mais d’une manière ou d’une autre, nous sommes déjà à quelques jours d’Halloween.

Si les vacances vous ont échappé, vous n’êtes pas seul, alors nous ne vous en voulons pas si vous n’avez pas un costume élaboré.

Halloween est un lundi cette année. Pour certains d’entre nous, cela signifie un week-end rempli de fêtes et d’événements à thème, et pour d’autres, cela signifie un week-end tranquille à l’intérieur et peut-être un tour de passe-passe avec les enfants un soir d’école. Quoi qu’il en soit, vous n’avez pas besoin de vous habiller pour être festif, et certains ongles sur le thème d’Halloween sont l’accessoire parfait pour vous mettre dans l’esprit.

Que vous soyez d’humeur pour quelque chose d’effrayant ou un ensemble plus simple qui peut vous emmener quelques semaines à l’automne, découvrez ci-dessous quelques inspirations pour l’art des ongles d’Halloween.

Vous pouvez aller avec une combinaison d’éléments effrayants et doux…

Qu’est-ce qu’Halloween sans squelette ni citrouille-lanterne ?

Cette conception serait bonne pour Halloween, mais n’aura pas l’air obsolète après les passes de vacances

Les dessins à l’aérographe sont parfaits pour Halloween

Chrome est à la mode depuis des mois, et il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour l’essayer.

Le rose et l’orange, c’est un super combo !

Cet ensemble est un must pour les fans de bonbons au maïs.

Certains modèles ne se démodent jamais.

Si vous êtes une fille neutre, vous pouvez toujours vous amuser.

Le rose n’est peut-être pas une couleur traditionnelle d’Halloween, mais certains modèles le font fonctionner.

Le noir mat est si simple, mais si parfait pour l’occasion.

Vous n’avez pas besoin d’être effrayant, vous pouvez faire un design adorable comme ceux-ci :

Rien ne crie “effrayant” comme un vert qui brille dans le noir !

Un set mix and match est toujours une victoire.

Éclaboussures de sang, un classique.

Les ongles français ont été à la mode toute l’année, vous ne pouvez donc jamais vous tromper avec une touche d’Halloween sur le classique.