Égalité salariale USWNT: quel est le prix en argent de la Coupe du monde féminine

Alors que l’équipe nationale féminine des États-Unis poursuit sa campagne pour remporter sa cinquième Coupe du monde féminine, il y a un aspect de ce tournoi qui semble différent de tous les précédents : l’USWNT ne se bat pas avec ses patrons pour un meilleur salaire.

Pendant et après sa victoire en 1991, 1999, 2015 et 2019, l’USWNT a été mêlé à des protestations et à des disputes dans les salles de conférence au sujet du versement d’une rémunération comparable à celle de ses homologues masculins. Le problème a atteint son paroxysme lors de la précédente Coupe du monde en France lorsque l’USWNT a soulevé le trophée et que les supporters du Stade de Lyon ont scandé : « Salaire égal ! Salaire égal ! »

Mais cette fois-ci, c’est un combat dans lequel l’USWNT n’est pas impliqué. Au lieu de cela, nous le voyons au sein des équipes du Canada, de l’Angleterre, de la Jamaïque, du Nigeria et de l’Afrique du Sud, où les joueurs se battent avec leurs fédérations pour un manque d’égalité de rémunération et d’égalité. soutien par rapport à leurs homologues masculins.

Alors pourquoi l’USWNT ne parle-t-il pas et ne fait-il pas campagne pour l’égalité de rémunération cette fois-ci ? Et combien d’argent vont-ils gagner pendant cette Coupe du monde ? Continuer à lire.

– Coupe du Monde Féminine : Accueil | Escouades | Calendrier | Podcast

Qui décide combien d’argent l’USWNT peut obtenir pour avoir remporté la Coupe du monde ?

Il existe deux instances dirigeantes différentes qui supervisent l’USWNT : la Fédération américaine de football, qui est essentiellement l’employeur de l’USWNT, puis la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football qui accueille la Coupe du monde féminine. L’argent des deux entités a un effet sur la façon dont l’USWNT est payé pour jouer dans une Coupe du monde.

Premièrement, l’USWNT a un contrat de travail avec US Soccer. Cette convention collective détermine combien les joueurs de l’USWNT sont payés pour toutes les tâches de football internationales : camps de l’équipe nationale, matchs amicaux, Jeux olympiques, Coupes du monde et même le travail hors terrain comme les apparitions publiques.

Deuxièmement, la FIFA attribue des prix en argent à chaque équipe participant à la Coupe du monde féminine. Cet argent est distribué aux fédérations (comme US Soccer), qui peuvent ensuite distribuer une partie du prix en argent aux joueurs ou, s’ils le souhaitent, la totalité. Les bonus que US Soccer offre aux joueuses pour leurs performances en Coupe du monde féminine ont traditionnellement été basés principalement – ​​mais pas entièrement – ​​sur les prix en argent de la FIFA.

Pour cette Coupe du monde féminine, la FIFA offre un total de 150 millions de dollars, contre 440 millions de dollars pour la Coupe du monde masculine l’été dernier. Les vainqueurs du tournoi féminin, qui reste à déterminer le 20 août, remporteront 4,3 millions de dollars pour leur fédération de la FIFA, tandis que l’Argentine a remporté 42 millions de dollars lors du tournoi masculin l’an dernier. L’équipe masculine de dernière place a gagné 9 millions de dollars, tandis que l’équipe féminine de dernière place gagnera 1,6 million de dollars.

Si la FIFA n’offre pas le même prix en argent maintenant, le fera-t-elle à l’avenir ?

Peut être. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la FIFA espérait offrir un prix égal, mais qu’il ne s’était pas engagé, faisant miroiter cette possibilité comme un moyen d’inciter les diffuseurs à payer plus pour les droits du tournoi.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

« Notre ambition est d’avoir l’égalité des paiements pour la Coupe du monde masculine 2026 et féminine 2027 », a déclaré Infantino au Congrès de la FIFA en mars. « C’est l’objectif que nous nous sommes fixé. La FIFA intensifie les actions, pas seulement les mots. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas de tout le monde dans l’industrie. Les diffuseurs et les sponsors doivent faire plus. La FIFA reçoit entre 10 et Des offres 100 fois inférieures pour la Coupe du monde féminine.

« Ces mêmes diffuseurs publics qui sont payés par l’argent des contribuables, ils reprochent à la FIFA de ne pas garantir l’égalité salariale aux hommes et aux femmes. Vous nous payez 100 fois moins, [but] vos chiffres d’audience sont similaires. »

Soit dit en passant : l’ironie est que la FIFA elle-même a déprécié la valeur de la Coupe du monde féminine pendant des années en l’offrant comme un complément gratuit aux diffuseurs qui soumissionnent pour les droits du tournoi masculin. Le 2023 est la première fois que la Coupe du monde féminine a été vendue séparément aux diffuseurs en tant que tournoi autonome.

Alors pourquoi l’USWNT se battait-il avec US Soccer pour l’égalité de rémunération ?

L’USWNT a demandé la même compensation que l’équipe masculine américaine a gagnée et, après de nombreux combats et va-et-vient, US Soccer était généralement disposé à égaliser les paiements de bonus – sauf en ce qui concerne la Coupe du monde. Citant les différences drastiques que la FIFA a payées pour le tournoi masculin et féminin, US Soccer a déclaré qu’il ne pouvait pas combler ce manque à gagner à lui seul.

Dans le cycle précédent, conformément à leur contrat avec US Soccer, les hommes américains pouvaient gagner jusqu’à environ 30 millions de dollars en équipe en fonction de leurs performances à la Coupe du monde. Les femmes, en revanche, pourraient gagner un maximum de 6 millions de dollars pour leur performance en Coupe du monde. Bien qu’il s’agisse de bonus versés par US Soccer, la fédération a déclaré qu’ils étaient basés sur le montant des prix que la FIFA attribuerait pour les deux tournois.

L’USWNT a intenté une action en justice en 2019, réclamant 67 millions de dollars d’arriérés de salaire – en grande partie le montant que les joueurs auraient obtenu pour avoir remporté deux Coupes du monde dans le cadre du contrat masculin.

La fédération l’a combattu à la fois sur le front juridique et sur le front des relations publiques. La présidente du football américain, Cindy Parlow Cone, a déclaré qu’offrir les mêmes primes de Coupe du monde aux femmes « risquerait de mettre la Fédération en faillite ».

Comment l’USWNT a-t-il obtenu un salaire égal à celui de US Soccer si l’argent de la FIFA est toujours inégal?

L’année dernière, US Soccer, l’équipe nationale féminine et l’équipe nationale masculine se sont réunies pour un accord historique et unique en son genre : les deux équipes mettraient en commun leur prix FIFA, puis le répartiraient également entre les deux équipes. Bien que les prix en argent de la FIFA soient toujours inégaux, les équipes ont choisi de le partager également.

Par exemple, les hommes américains ont gagné environ 13 millions de dollars de la FIFA pour avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar l’année dernière. Si les femmes subissent une sortie prématurée historique et sont éliminées en huitièmes de finale de cette Coupe du monde féminine en cours, elles gagneraient environ 1,9 million de dollars. Mais après avoir mis cet argent en commun avec l’argent des hommes, et après avoir donné 10% à US Soccer pour soutenir les programmes des jeunes, l’USWNT recevrait en fait environ 6,7 millions de dollars, ce qui sera plus que ce que la FIFA attribuera au champion de ce tournoi (4,3 millions de dollars). ).

Aucune autre fédération ne partage l’argent de cette façon. Les équipes nationales australiennes, par exemple, ont proclamé qu’elles avaient un salaire égal au centime près, mais la mise en garde est que l’accord n’inclut pas les prix en argent de la FIFA. C’est le cas de toutes les ententes sur l’égalité salariale dans le monde, sauf aux États-Unis.

Ainsi, peu importe où l’USWNT termine dans cette Coupe du monde féminine, elle remportera plus de prix que toute autre équipe. Même si l’USWNT a été éliminé en phase de groupes, ils gagneront plus de 6 millions de dollars en équipe, tandis que le champion ne peut gagner que 4,3 millions de dollars.

Ainsi, il n’y a plus aucune raison pour que l’USWNT se batte avec US Soccer à propos d’argent.