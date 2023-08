EG.5, surnommé Eris, est désormais la souche dominante de Covid-19 aux États-Unis. Ce qu’il faut savoir

Dans les dernières données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les hospitalisations liées au Covid-19 ont augmenté de 12,5 % entre le 23 juillet et le 29 juillet. Dans l’ensemble, elles augmentent depuis le 1er juillet.

Et au cours de la semaine dernière, il y a eu une augmentation de 10% des emplacements signalant leurs niveaux les plus élevés de SRAS-CoV-2 jamais enregistrés dans les eaux usées (et cela malgré une diminution du nombre de villes signalant le virus dans leurs eaux usées).

C’est tout pour dire: Covid-19 semble faire son retour. Et de plus, cette hausse estivale coïncide avec (mais peut ne pas être causée par) une nouvelle souche dominante du virus qui s’installe aux États-Unis. Il s’appelle EG.5, officieusement surnommé Eris, et le CDC estime qu’il est à l’origine de 17,3 % des cas actuels de Covid-19 dans le pays. Et c’est en hausse : depuis début juillet, la prévalence d’EG.5 a augmenté de 9,8 %.

La variante EG.5 est issue de la variante omicron, qui a provoqué une épidémie explosive fin 2021 et début 2022. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) cite EG.5 comme une variante « sous surveillance » et non « d’intérêt ». ou « préoccupation ».

Les experts en maladies infectieuses disent à Vox que la nouvelle souche mérite de prêter attention, mais sont prudents en disant à quel point nous devrions nous inquiéter.

« Bien que la variante EG.5 ait apparemment un léger avantage concurrentiel [over other strains] – et nous avons vu le nombre de cas augmenter légèrement et le nombre d’hospitalisations augmenter légèrement – ​​je ne pense pas qu’il y ait de raison de s’attendre à une vague massive comme celle que nous avons vue avec omicron », a déclaré Rebecca Wurtz, médecin spécialiste des maladies infectieuses. et professeur de politique et de gestion de la santé à l’École de santé publique de l’Université du Minnesota.

Une nouvelle variante de Covid-19 met naturellement un pays ravagé par le virus sur les nerfs, mais par rapport aux trois derniers étés, l’impact de Covid-19 sur le système de santé aux États-Unis reste faible.

À partir de maintenant, si les gens poursuivent leurs efforts de prévention, ils devraient pouvoir rester en sécurité, a déclaré à Vox Ruth McDermott-Levy, professeur au Louise Fitzpatrick College of Nursing de l’Université Villanova.

« Je pense que nous devrions être un peu plus vigilants », a déclaré McDermott-Levy à propos de la nouvelle variante. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est peu probable qu’il cause une épidémie aussi grave que les variantes passées. « Mais je pense continuer à être vigilant et à faire attention. »

Quelle est la gravité et la contagion de l’EG.5 ?

Les symptômes de l’EG.5 ne semblent pas très différents des autres sous-variantes d’omicron. Les personnes infectées signalent une toux, de la fièvre, des frissons, un essoufflement, de la fatigue, des courbatures, une perte de goût ou d’odorat et des maux de tête, entre autres symptômes.

L’OMS rapporte que l’EG.5 n’entraîne pas plus de cas ou de décès que son prédécesseur, la souche XBB d’omicron.

Mais c’est peut-être plus contagieux que les autres souches.

« Le fait que [EG.5] émerge rapidement suggère qu’il a un léger avantage concurrentiel », a déclaré Wurtz. Cet avantage est probablement qu’il est légèrement plus contagieux ou plus capable d’échapper à l’immunité existante, mais, a-t-elle ajouté, davantage de données sont nécessaires pour confirmer.

La bonne nouvelle est que cette souche ne provoquera probablement pas une vague aussi importante que les variantes passées, a déclaré Maureen Miller, épidémiologiste à la Columbia University Mailman School of Public Health. C’est parce qu’il existe une immunité plus répandue contre le SRAS-CoV-2, que ce soit à partir de vaccins ou d’une infection naturelle. Mais tout le monde n’est toujours pas protégé de la même manière, selon la date à laquelle ils ont été vaccinés ou exposés pour la dernière fois. « La mauvaise nouvelle est que ces protections s’amenuisent », a-t-elle ajouté. Étant donné que les vagues hivernales de Covid-19 ont toujours été les plus importantes, il est essentiel que les gens vérifient s’ils sont à jour avec leurs boosters.

Les obstacles à la compréhension de l’EG.5

Bien que l’EG.5 ne semble pas rendre les gens plus malades, la raison de sa proéminence reste un mystère. Les scientifiques disposent de données de séquence génétique sur EG.5 et se sont concentrés sur certaines des mutations qui le distinguent des variantes passées, mais ils ne savent pas « exactement pourquoi cette mutation confère un avantage », a déclaré Wurtz.

Un obstacle à la compréhension de la portée d’EG.5 est le fait qu’il y a moins de données sur les épidémies qu’au début de la pandémie. Au 8 août, le CDC n’a publié que des estimations NowCast de la proportion de variantes de Covid-19 dans des régions de New York et de l’ouest et du sud-est des États-Unis. Dans le passé (même aussi récemment que début juillet), des données étaient disponibles pour une grande partie des États-Unis.

« Depuis le 11 mai, la réponse d’urgence à Covid a été levée et cela réduit le financement » pour la réponse à la pandémie, a déclaré McDermott-Levy. Elle a noté qu’une augmentation des tests à domicile pourrait contribuer à la sous-déclaration. De plus, dit-elle, les gens pourraient simplement être «fatigués» de Covid et ne signalent donc pas de cas. « Mais on nous rappelle que ça ne va pas disparaître juste parce que nous en avons marre. »

Heureusement, nous ne sommes pas totalement dans le noir. Les États-Unis ont adopté de nouvelles approches pour comprendre les souches émergentes, et « nous avons une surveillance des eaux usées, qui est un moyen fantastique d’obtenir un échantillon non volontaire et à domicile de l’ensemble de la population », a déclaré Wurtz.

La surveillance des eaux usées implique que les États, les villes et les services de santé tribaux testent les eaux usées pour détecter la présence et la prévalence du virus Covid-19 et communiquent ces données au CDC. Malgré quelques écarts, dans l’ensemble, il y a eu une augmentation des zones signalant des taux croissants de Covid-19 dans leurs eaux usées depuis début juin.

Comment se protéger

Dans tout le pays, les gens ont commencé à revenir aux voies pré-pandémiques, mais McDermott-Levy, qui se remet actuellement d’une infection à Covid-19 qu’elle a contractée lors d’une réunion de famille, dit que l’augmentation actuelle des cas est un rappel que nous devons rester prudent.

« Rétrospectivement, pour mon propre cas, j’aurais demandé aux membres de la famille de se faire tester avant de venir. J’avais l’habitude de faire ça », a-t-elle déclaré. Elle recommande également de pratiquer des habitudes de vie, comme arrêter de fumer, pour s’assurer que votre système immunitaire est aussi fort que possible en cas d’infection.

Toutes les mêmes méthodes de prévention du Covid-19 s’appliquent toujours. Et les mêmes groupes sont les plus exposés au risque d’infection grave ; les personnes âgées, celles dont le système immunitaire est affaibli et celles atteintes de maladies chroniques, a déclaré Miller.

Les gens doivent porter un masque N-95, une distance sociale lorsque cela est possible dans les espaces publics et se tenir au courant des vaccins et des rappels. Bientôt, une nouvelle formule de vaccin Covid-19 sera disponible. Il est spécifiquement conçu pour protéger contre les sous-variantes XBB (EG.5 descend de XBB) et, espérons-le, contribuera à réduire la gravité des infections EG.5, a déclaré McDermott-Levy.

Ces clichés sont particulièrement importants compte tenu de la prochaine rentrée scolaire et des saisons hivernales. Il y a une saisonnalité sous-discutée des infections à Covid-19 qui s’aligne sur les conditions météorologiques, a déclaré Miller. « Quand il fait trop froid dehors, les gens sont à l’intérieur. Quand il fait trop chaud dehors, les gens sont à l’intérieur », dit-elle. Parce que le virus se développe dans des espaces où les gens sont à proximité, c’est un problème.

Malheureusement, EG.5 et d’autres variantes futures ne sont qu’un morceau du monde post-Covid, mais nous avons la technologie nécessaire pour suivre l’évolution rapide du virus. Et c’est utile, même s’il y a moins de données sur les cas de Covid-19 dans l’ensemble.

« Il est important de faire attention, mais aussi de ne pas trop s’inquiéter de chaque nouvelle variante », a déclaré Wurtz. « C’est comme ça que ça va être et ça a toujours été avec les virus, mais nous n’avions tout simplement pas la capacité de suivre [the genetics] comme nous le faisons maintenant.

Les scientifiques en apprendront davantage sur cette variante. En attendant, être un peu plus vigilant au Covid peut aider.