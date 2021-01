EFL craint un arrêt de plus en plus grand avec une nouvelle variante de Covid-19 provoquant le chaos

EFL craint un arrêt de plus en plus grand avec une nouvelle variante de Covid-19 provoquant le chaos

Les patrons d’EFL font face à des craintes croissantes de fermeture après une augmentation remarquable des cas de Covid.

L’EFL a révélé un nombre stupéfiant de 112 cas positifs lors de la dernière série de tests, la majorité de la Ligue un et deux avec la pandémie causant le chaos alors qu’elle balaie le football.

Des dizaines de matchs ont dû être annulés et on craint que les deux dernières divisions aient du mal à faire face et que la saison puisse à nouveau être interrompue.

La Premier League a écrit à tous ses clubs avec un rappel sévère pour appliquer des protocoles stricts alors que la FA Cup fait face à un week-end chaotique du troisième tour avec des reports et des épidémies de Covid.

Mais la peur immédiate est dans l’EFL et, alors qu’ils se disent «confiants» que la saison peut continuer, leurs conseillers médicaux, le Dr Richard Higgins et le Dr Subhashis Basu, ont publié une déclaration commune admettant que la nouvelle variante du virus est à l’origine de la flambée.

Ils ont déclaré: «Les résultats reflètent la vitesse actuelle à laquelle le virus se propage au milieu de l’émergence d’une nouvelle variante du COVID-19.»

De nombreux clubs de championnat ont effectué des tests au cours des neuf derniers mois, tandis que l’ensemble de l’EFL passera à des tests deux fois par semaine à partir de la semaine prochaine, qui sont en partie payés par l’Association des footballeurs professionnels.

La Premier League fait également face au chaos et les patrons ont écrit aux clubs pour renforcer les protocoles avec le sentiment que les joueurs sont peut-être devenus complaisants.