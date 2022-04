EFL Awards 2022: Aleksandar Mitrovic, Harry Wilson et Dominic Solanke présélectionnés pour le joueur de la saison du championnat Sky Bet | Nouvelles du football

Aleksandar Mitrovic, Harry Wilson et Dominic Solanke sont en lice pour être nommés joueur du championnat Sky Bet de la saison aux EFL Awards 2022.

Les gagnants seront annoncés le dimanche 24 avril au Grosvenor House Hotel, Park Lane, et l’événement sera diffusé en direct sur l’application Sky Sports.

Mitrovic de Fulham a marqué 38 fois jusqu’à présent, ce qui lui a permis de battre le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison de championnat. Ses frappes, associées à la créativité de son coéquipier Wilson, qui a fourni 14 passes décisives et marqué 10 lui-même, ont propulsé Fulham au sommet de la division.

L’attaquant Solanke, le deuxième meilleur buteur de la division, est également dans la liste restreinte des trois hommes pour le prix après avoir marqué 24 buts pour pousser Bournemouth dans la course à la promotion automatique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les meilleurs buts de la saison record d’Aleksandar Mitrovic dans le championnat Sky Bet 2021/22



Dans Sky Bet League One, les milieux de terrain Scott Twine et Barry Bannan affrontent l’attaquant de Rotherham United Michael Smith pour le prix du joueur Sky Bet de la saison. Les 15 buts et les 12 passes décisives de Twine ont aidé à promouvoir la promotion de MK Dons. La capacité et l’expérience de Bannan de Sheffield Wednesday ont brillé tout au long de la saison avec une série de performances gagnantes. Smith a été un des meilleurs joueurs de Rotherham United avec 18 buts à son actif.

Dans Sky Bet League Two, Forest Green Rovers a deux joueurs en lice à Kane Wilson et Matty Stevens, tandis que la machine à marquer des buts du comté de Newport, Dominic Telford, complète la liste. Wilson a combiné sa capacité de dribble et son centre précis à hauteur de 13 passes décisives tandis que les buts de Steven ont été un facteur clé dans l’excellente saison de Forest Green. Telford a marqué 22 buts en 19 matchs au cours d’une merveilleuse période de quatre mois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tous les plus beaux buts de la Football League ce week-end



Les EFL Young Player of the Season Awards seront décernés par division pour la première fois afin de récompenser les meilleurs jeunes talents de la Ligue. Dans le championnat, le duo de Nottingham Forest, Brennan Johnson et Djed Spence, affrontera Fabio Carvalho de Fulham.

En Ligue 1, le gardien de but de Portsmouth, Gavin Bazunu, figure sur la liste. Dan Neil de Sunderland et Paddy Lane de Fleetwood Town – qui ont signé cet été avec Hyde United quatre niveaux en dessous de la Cod Army – seront également en lice pour la distinction.

Deux joueurs défensifs figurent sur la liste restreinte de la Ligue 2, Connor Taylor des Bristol Rovers et Shadrach Ogie de Leyton Orient. Finn Azaz du comté de Newport est également nominé.

Les équipes de Football Manager de la saison seront annoncées dans la nuit avec un manager et un onze de départ choisis pour chaque division individuelle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Elek et Ali Maxwell du podcast Not The Top 20 choisissent les joueurs qui viennent de rater leurs 21 stars U21 de l’EFL



Les clubs seront également félicités pour leur travail en dehors du terrain, avec le club communautaire de la saison Your Move qui sera annoncé aux côtés du projet communautaire de la saison et du joueur PFA dans la communauté.

Nouveau pour 2022, l’EFL présentera également les prix de la diversité et de la durabilité aux côtés du Kin + Carta Family Club of the Season et Supporter of the Season.

Les deux récompenses les plus prestigieuses de la ligue, la contribution au football de la ligue et le prix Sir Tom Finney, seront décernées dans la soirée.

Décerné aux récipiendaires qui ont eu une carrière exceptionnelle et contribué de manière exceptionnelle à l’EFL, les lauréats précédents incluent Kevin Phillips, Rickie Lambert et Joe Thompson.

Les récompenses EFL 2022 seront diffusées sur l’application Sky Sports à partir de 19 heures le dimanche 24 avril

Liste restreinte des prix EFL 2022 :

Joueur de championnat Sky Bet de la saison :

Aleksandar Mitrovic – Fulham

Dominic Solanke – Bournemouth

Harry Wilson – Fulham

Sky Bet League One Joueur de la saison :

Barry Bannan – Sheffield mercredi

Michael Smith – Rotherham United

Scott Twine – Milton Keynes Dons

Sky Bet League Two Joueur de la saison :

Matty Stevens – Forest Green Rovers

Dominic Telford – Comté de Newport

Kane Wilson – Forest Green Rovers

Championnat Jeune joueur de la saison :

Fabio Carvalho – Fulham

Brennan Johnson – Forêt de Nottingham

Djed Spence – Forêt de Nottingham

Jeune joueur de la saison de League One :

Gavin Bazunu – Portsmouth

Paddy Lane – Ville de Fleetwood

Dan Neil – Sunderland AFC

Jeune joueur de la saison en Ligue 2 :

Finn Azaz – Comté de Newport

Shadrach Ogie – Leyton Orient

Connor Taylor – Bristol Rovers

Apprenti LFE de la saison – Championnat :

Ryan Howley – Ville de Coventry

Jordan James – Birmingham City

Jevon Mills – Ville de Hull

Apprenti LFE de la saison – League One :

Freddie Draper – Lincoln City

Ayodeji Elerewe – Charlton Athletic

Michael Williams – Crewe Alexandra

Apprenti LFE de la saison – Ligue 2 :

Alex Aitken – Stevenage

Junior Tchamadeu – Colchester United

Ethan Brierley – Rochdale

Équipes d’entraîneurs de football de la saison :

A annoncer dans la soirée

Votre Move Community Club de la saison :

Middlesborough – Nord-Est et Yorkshire

Blackpool – Nord-Ouest

Comté de Derby – Midlands

AFC Wimbledon – Londres

Plymouth Argyle – Sud-Ouest et Pays de Galles

Milton Keynes Dons – Sud-Est et Est

Un grand gagnant sera annoncé dans la soirée

Projet communautaire de la saison :

Championnat – Preston North End

Ligue 1 – Burton Albion

Ligue 2 – Swindon Town

Joueurs PFA dans la communauté :

Championnat – Billy Mitchell, Millwall

Ligue 1 – Ryan Inniss, Charlton Athletic

Ligue 2 – Omar Beckles, Leyton Orient

Club familial Kin + Carta de la saison :

Ville d’Ipswich

Les Dons de Milton Keynes

Royaume-Uni de Sheffield

Prix ​​de la Diversité :

Blackburn Rovers

Ville d’Exeter

Extrémité nord de Preston

Prix ​​de la durabilité environnementale :

A annoncer dans la soirée

Supporter de la saison :

Mark Crowther – Ville de Luton

Cath Dyer – Ville de Swansea

Sue Taylor – Burton Albion

Prix ​​Sir Tom Finney :

A annoncer dans la soirée

Contribution au football de la Ligue :

A annoncer dans la soirée

But de la saison 2022 :

A annoncer dans la soirée