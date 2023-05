EFI clarifie la non-sélection de Fouaad Mirza dans la liste des probabilités des Jeux asiatiques

La Fédération équestre indienne (EFI) a précisé samedi qu’elle ne pouvait pas inclure le célèbre cavalier Fouaad Mirza dans la liste des probables Jeux asiatiques car il n’avait pas atteint le critère d’éligibilité minimum (MER).

Le secrétaire général de l’EFI, le colonel Jaiveer Singh, a déclaré que Fouaad a demandé une entrée directe dans la longue liste sans remplir les critères mais qu’ils sont liés par des règles et doivent être « équitables ».

Mirza, 31 ans, tout en parlant à PTI, a confirmé qu’il avait approché à la fois l’EFI et l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) pour son inclusion dans la longue liste, car il ne le considère pas comme une porte dérobée puisqu’il n’est pas une entité inconnue. .

Jaiveer a soutenu que la sélection ne peut pas être basée sur les performances passées et avoir Mirza dans la longue liste, sans effacer les essais, ne serait pas juste pour les coureurs qui ont travaillé dur pour obtenir la qualification.

La date limite d’envoi de la longue liste (noms des probables) à l’instance dirigeante mondiale FEI et à l’Association olympique indienne (IOA) est le 20 mai.

Une liste définitive des participants devra être soumise avant le 15 juillet, après les épreuves de sélection finales.

« Fouaad avait besoin d’obtenir un MER. Il a participé à une épreuve mais n’a pas atteint le MER. Avant le report des Jeux asiatiques, il avait atteint un MER mais était bas dans l’ordre du mérite.

« Il avait la possibilité d’obtenir le MER en participant à de nombreux autres événements disponibles, mais il a choisi de ne participer à aucune autre compétition », a déclaré Jaiveer.

« Fouaad m’a appelé vendredi et m’a dit qu’en regardant ses références et ses performances passées, son nom devrait être ajouté à la longue liste mais qui dois-je retirer de la liste pour l’accommoder », a-t-il demandé.

L’EFI a sélectionné 12 combinaisons (six cavaliers, deux chevaux chacune) pour la discipline Concours complet.

Pour la discipline de saut d’obstacles, une combinaison de quatre cavaliers avec trois chevaux chacun a été finalisée et pour le dressage, quatre cavaliers ont été choisis avec six chevaux.

La sélection était basée sur les performances des cavaliers lors d’événements FEI à l’intérieur et à l’extérieur de l’Inde.

Donnant sa raison de ne participer à aucun autre événement, Mirza a déclaré: «EFI a tout à fait raison quand il dit que je n’ai pas terminé les essais. À cette époque, je participais aux championnats du monde d’équitation, qui sont plus importants que les Jeux asiatiques et même les Jeux olympiques. C’est un événement cinq étoiles et c’est prestigieux d’y concourir. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il préférait les essais des Championnats du monde aux Jeux asiatiques, il a répondu : « C’est comme ça que vous voyez les choses. Le championnat du monde est une étoile au-dessus des Jeux olympiques. C’est le plus grand événement de notre sport. »

« Après que ce soit fini, j’avais besoin de temps pour récupérer et en Europe, je n’avais plus de compétition pendant cette période (du 15 août au 15 février). »

Mirza a déclaré qu’il n’avait aucune rancune pour la non-sélection, mais a ajouté que l’Inde devrait sélectionner sa meilleure équipe possible.

« Les cavaliers sélectionnés ont tous obtenu des MER en Inde et maintenant ils n’auront plus les mêmes chevaux car pendant les Jeux Asiatiques, il y a certaines réglementations reclassant l’arrivée des chevaux en Chine.

« Les chevaux indiens ne sont pas autorisés à entrer en Chine en raison de problèmes de santé. Et si ces cavaliers n’atteignent pas le MER avec de nouveaux chevaux ?

« L’EFI n’enverra-t-elle alors aucune équipe ? Fondamentalement, eux et moi sommes sur le même bateau. Ils auraient pu me mettre dans la longue liste. Je ne suis pas quelqu’un qui est une entité inconnue », a-t-il déclaré.

Lorsque la même question a été posée à Jaiveer, il a déclaré: «Si aucun coureur n’atteint le MER, nous n’enverrons personne. Vous devez effacer les derniers sentiers. Au moins, nous agissons équitablement, c’est maintenant aux coureurs de décider. »

Mirza a remporté une médaille d’argent en épreuve individuelle, en plus d’une médaille d’argent par équipe, aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta et Palembang.

La longue liste de l’EFI comprend Ashish Limaye, Apurva Dabhade, Vikas Kumar, Raju Singh, Rakesh Kumar et Ashish Malik.

«Ce sont nos interprètes constants. Quatre d’entre eux ont atteint 3 MER dans les essais tandis que d’autres en ont deux », a déclaré Jaiveer.

L’EFI fait l’objet de critiques pour avoir agi de manière arbitraire depuis que son comité exécutif (CE) a été réduit à seulement trois membres et que le quorum requis est de sept.

« Nous n’avons écarté personne de la CE. Les membres ont dû quitter EC parce que leur mandat était terminé. Faut-il alors cesser de fonctionner si le quorum n’est pas atteint ?

« L’affaire est déjà devant le tribunal qui a déjà ordonné des élections et nous aurons bientôt un nouveau groupe de membres du bureau, le CE et un comité de sélection », a déclaré Jaiveer.

« On parle de l’absence de comité de sélection, mais en réalité, les sélections se basent sur les performances des cavaliers aux épreuves FEI, qui sont jugées par des officiels internationaux réputés. Donc donner l’impression que le comité de sélection de l’EFI est primordial, c’est faux.

« Les coureurs sont sélectionnés uniquement sur la base de leurs performances. Le rôle du comité de sélection est en fait de finaliser les critères de sélection. »

La commission des athlètes de l’IOA prévoit de recommander à l’organisme parent que l’EFI soit dirigée par un comité ad hoc.

Jaiveer a déclaré: «Il est surprenant que la commission des athlètes de l’IOA ait choisi de ne parler ni avec nous ni avec les coureurs. S’ils l’avaient fait, ils auraient obtenu la clarté. Il est clair qu’il y a un programme pour dénigrer l’image de l’EFI. Les reportages des médias sont eux aussi à sens unique. Est-ce que quelqu’un porte notre version. »

