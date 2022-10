« Effroyablement bon » Carlos Alcaraz dans Time100 Prochaine liste de cinq athlètes à surveiller

Le n°1 mondial et champion de l’US Open, Carlos Alcaraz, figure sur la liste TIME100 Next 2022. La liste convoitée est publiée chaque année par TIME et reconnaît 100 étoiles montantes du monde entier.

Alcaraz était l’un des cinq athlètes de la liste qui comprenait la star de la NBA Ja Morant, les footballeurs Sam Kerr, et Trinity Rodman et le sprinter Erriyon Knighton.

Affectueusement appelé Carlitos par ses fans, Alcaraz connaît une saison de rêve.

Plus tôt ce mois-ci, l’Espagnol a décroché son premier titre du Grand Chelem en battant le Norvégien Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 à Flushing Meadows. Dans le processus, le joueur de 19 ans a scénarisé l’histoire en devenant le plus jeune joueur de tennis masculin à avoir jamais atteint le classement mondial n ° 1.

Le magazine TIME a décrit Alcaraz comme “effroyablement bon dans son jeu”.

“Avec sa victoire à l’US Open en septembre, Alcaraz est officiellement arrivé, à la tête d’une jeune génération de talents. Le tennis a faim de la prochaine force mondiale, après les récents départs à la retraite des grands Serena Williams et Roger Federer », ajoute le TIME.

Plusieurs experts estiment qu’Alcaraz est actuellement le joueur le plus complet du circuit.

Il a la capacité étonnante de déployer des amortis lorsque les adversaires s’y attendent le moins et son jeu est redoutable, orientant les vainqueurs vers les bords les plus éloignés du terrain.

En plus de sa gloire en Grand Chelem, Alcaraz a également remporté les trophées ATP Masters 1000 à Miami et Madrid cette année. En fait, ses réalisations étonnantes sur le terrain ont éclipsé le fait qu’Alcaraz est encore un adolescent.

Il a remporté un total de cinq titres ATP Tour jusqu’à présent et mène la tournée avec un record de victoires-défaites de 52-10.

Avec son compatriote Rafael Nadal, la sensation adolescente n’est actuellement que l’un des deux joueurs à s’être qualifié pour les finales ATP de fin d’année.

