Washington DC – La liste des Palestiniens tués dans la guerre à Gaza s’étend sur plus de 150 pages, comportant parfois des dizaines de personnes portant le même nom de famille : des familles entières ont été anéanties par les attaques aériennes israéliennes.

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza libéré la liste jeudi, documentant la mort de plus de 7 000 Palestiniens, dont près de 3 000 enfants, depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Chaque nom est associé à un numéro d’identification gouvernemental – une étape destinée à indiquer la transparence.

Mais moins de 24 heures plus tôt, le président américain Joe Biden a mis en doute ces chiffres, affirmant qu’il n’avait « aucune confiance dans les chiffres utilisés par les Palestiniens ».

« Je n’ai aucune idée que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées », a déclaré Biden mercredi.

Pour les défenseurs des droits des Palestiniens, les commentaires du président américain sont un nouvel épisode de la volonté de son administration de « déshumaniser » les Palestiniens et d’ignorer leurs souffrances, alors que Washington continue de soutenir la campagne de bombardements d’Israël.

En outre, les critiques n’ont pas tardé à souligner que les experts des droits de l’homme, notamment aux Nations Unies, considèrent depuis longtemps les données du ministère palestinien de la Santé comme étant fiables.

La militante palestino-américaine Zeina Ashrawi Hutchison a déclaré que les remarques de Biden semblent remettre en question l’humanité des Palestiniens « même dans la mort ».

« Les déclarations du président sont scandaleuses, irresponsables et carrément racistes et anti-palestiniennes », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Une organisation à but non lucratif trouve les statistiques « fiables »

Les doutes publiquement exprimés par Biden surviennent alors que les États-Unis continuent de résister aux appels à un cessez-le-feu et continuent à la place de promettre un soutien militaire à Israël.

Yara Asi, experte palestino-américaine en santé publique à l’Université de Floride centrale, a qualifié les remarques du président d’« épouvantables ».

« Contester ces chiffres, c’était en réalité simplement mettre les deux pieds aux côtés d’Israël sur ce sujet, d’une autre manière qui déshumanise les Palestiniens », a déclaré Asi à Al Jazeera.

Alors qu’Israël empêche les journalistes et les chercheurs étrangers d’entrer à Gaza alors que le conflit s’intensifie, le ministère de la Santé du territoire est devenu la source incontournable pour comprendre le nombre de morts palestiniens.

Bien qu’il soit difficile – voire impossible – de vérifier de manière indépendante les chiffres publiés depuis Gaza, Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch (HRW) pour Israël et la Palestine, a déclaré que les données du ministère reflètent souvent les propres recherches de l’organisation à but non lucratif.

Shakir a déclaré que lorsque HRW avait mené ses propres enquêtes sur les attaques passées contre des Palestiniens, elle n’avait pas trouvé de divergences majeures entre ses conclusions et les chiffres fournis par le ministère de la Santé.

« Human Rights Watch travaille dans les territoires palestiniens occupés depuis trois décennies. Nous avons couvert les cycles d’escalade et d’hostilités, et nous avons toujours trouvé les chiffres du ministère de la Santé généralement fiables », a déclaré Shakir.

Il a distingué les chiffres officiels publiés par le ministère des commentaires faits par des responsables de la santé à Gaza, affirmant que le ministère a accès aux données des hôpitaux et des morgues, ce qui lui permet d’évaluer plus précisément le nombre de morts.

En fait, le rapport de jeudi note que le bilan actuel des morts n’inclut pas les personnes qui ont été tuées mais qui n’ont pas été transportées à l’hôpital ou enregistrées dans les morgues.

Shakir a également noté que le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) s’appuie sur les données des autorités sanitaires, qui ont également été citées par les États-Unis. Département d’Etat.

Dans la guerre actuelle, l’armée israélienne a déclaré avoir largué des milliers de bombes sur Gaza, dont 6 000 au cours des six premiers jours seulement.

« Nous avons examiné les images satellite. Nous avons examiné ce qui se passe. Les chiffres publiés par le ministère ne sont pas déraisonnables », a déclaré Shakir. “Ils se situent dans la fourchette de ce que l’on pourrait attendre de frappes aériennes de cette intensité.”

Un porte-parole de l’OCHA dans les territoires palestiniens occupés a également déclaré jeudi à Al Jazeera que l’agence des Nations Unies continue d’utiliser les chiffres du ministère.

« Les Nations Unies s’appuient sur le ministère de la Santé de Gaza comme source des chiffres des victimes dans cette région », a déclaré le porte-parole dans un courrier électronique.

« Nous continuons à inclure leurs données dans nos reportages et il provient clairement. Il est presque impossible à l’heure actuelle d’assurer une vérification quotidienne par l’ONU.»

« De combien plus bas ? »

En plus de jeter le doute sur les récits palestiniens, l’administration Biden a systématiquement rejeté toute enquête indépendante sur les crimes de guerre présumés israéliens, y compris par la Cour pénale internationale.

Par exemple, le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré plus tôt cette semaine qu’une enquête internationale sur l’explosion de l’hôpital arabe Al-Ahli qui a tué des centaines de personnes à Gaza ne serait pas « appropriée à l’heure actuelle ».

Au lieu de cela, il a cité ce qu’il a dit être des preuves israéliennes selon lesquelles l’explosion à l’hôpital avait été causée par une roquette palestinienne ratée. Les responsables palestiniens ont déclaré que l’explosion était le résultat d’une attaque israélienne.

Nous sommes profondément troublés et choqués par les commentaires déshumanisants que @POTUS fait à propos des près de 7 000 Palestiniens massacrés par le gouvernement israélien au cours des deux dernières semaines. Le gouvernement israélien a ouvertement admis avoir pris pour cible des civils, les journalistes ont confirmé un nombre élevé… https://t.co/dSn616CHcV – CAIR National (@CAIRNational) 25 octobre 2023

De même, lorsque les forces israéliennes ont tué la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh l’année dernière, les autorités israéliennes ont d’abord affirmé que le journaliste avait été abattu par des hommes armés palestiniens. À son tour, l’administration Biden s’est également opposée à toute enquête formelle et indépendante sur l’incident.

Plusieurs Américains palestiniens ont déclaré à Al Jazeera que la déclaration de Biden sur le nombre de morts palestiniens ne faisait que renforcer l’argument selon lequel il adoptait sans réserve les récits du gouvernement israélien aux dépens des victimes palestiniennes.

« Comme si le président n’avait pas déjà été suffisamment complice de la déshumanisation des Palestiniens, il dit maintenant qu’il ne nous fait pas confiance lorsque nous disons que nous sommes assassinés », a déclaré à Al Jazeera le militant et comédien palestino-américain Amer Zahr.

« Jusqu’où pourrait-on s’abaisser plutôt que de dire que nous mentons sur la mort ?

Pour sa part, Asi, l’experte en santé publique, a déclaré que l’administration Biden comprend que les victimes civiles sont « extrêmement impopulaires ».

« Donc, si vous mettez tous les deux en doute les chiffres palestiniens mais ne soutenez aucune enquête – pas même les journalistes étrangers entrant à Gaza – ce que vous dites en réalité, c’est : le décompte des morts n’a pas d’importance parce que nous allons soutenir cela de toute façon. Nous allons trouver des moyens de le justifier », a-t-elle déclaré.

Dana El Kurd, chercheur principal non-résident au Centre arabe de Washington DC, a fait écho aux commentaires d’Asi.

« C’est incroyablement déshumanisant et cela jette la suspicion sur les Palestiniens au sens large », a déclaré El Kurd à Al Jazeera. « L’hypothèse est qu’ils mentent toujours et qu’ils racontent toujours de manière inexacte ce qui leur arrive. »