‘Effroyable. Gross’ : les moustiques s’attaquent à Houston après les récentes tempêtes | Houston

Houston Le climat humide rend la ville du Texas attrayante pour les insectes, mais avec les précipitations et les inondations majeures, les habitants sont contraints de rentrer chez eux. mer. 22 mai 2024, 06h00 HAE

Au milieu des intempéries qui ont frappé certaines parties du pays ces dernières semaines, en particulier le sud des États-Unis, la ville de Houston au Texas peuvent ajouter une chose de plus à leurs inquiétudes : les moustiques.

Le climat généralement humide de Houston la rend déjà attrayante pour les moustiques, mais les précipitations supplémentaires et les inondations majeures qu’elle connaît en font un habitat idéal pour les insectes gênants.

Certains habitants disent qu’ils n’ont jamais vu une situation aussi grave, tandis que les experts préviennent l’aggravation de la crise climatique ne fera qu’apporter davantage.

« Le [mosquitoes] m’empêche de pouvoir profiter autant du plein air puisque je vis adossé à un bayou. Et je ne peux pas jardiner », a déclaré Jasey Patterson, 29 ans, un habitant de Houston. « J’emmerde ces moustiques. »

Morgan Young, 29 ans, originaire de Houston et qui vit maintenant à Dallas, a qualifié la situation des moustiques : « Horrible. Terroriste. Brut. »

Le tempête majeure qui a balayé la région la semaine dernière a tué sept personnes et causé des dégâts aux maisons et aux bâtiments. La ville connaît également pannes de courant généralisées par conséquent.

L’eau stagnante laissée par les inondations a créé un terrain fertile pour les moustiques, car ils prospèrent dans ce type d’environnement chaud et humide.

« Chaleur, humidité et pluie : Houston offre des conditions fondamentalement parfaites pour les moustiques », a déclaré Erin Mordecai, professeur agrégé de biologie à l’Université de Stanford.

« Il fait chaud, donc ils se développent rapidement et piquent fréquemment. Il fait humide, donc ils ne se dessèchent pas et peuvent être plus actifs en mordant les gens et vivre plus longtemps. Et comme il pleut, il y a toujours de l’eau stagnante dans laquelle ils peuvent pondre leurs œufs. »

Les Centers for Disease Control affirment que les moustiques peuvent vivre à l’intérieur ou à l’extérieur et avoir une durée de vie moyenne d’environ deux à quatre semaines.

Habituellement, une piqûre de moustique provoque simplement des rougeurs, des irritations et des démangeaisons au site de la piqûre. Mais au pire, ces ravageurs peuvent propager des maladies causées par des parasites et des virus tels que le paludisme, la dengue, le Zika et le Nil occidental.

Les agences gouvernementales telles que le CDC « jouent un rôle essentiel dans la protection de la santé publique contre les maladies transmises par les moustiques », indique le site Internet du CDC. « Ils servent en première ligne, fournissant des informations par le biais de leurs programmes de sensibilisation aux réseaux de surveillance médicale et environnementale qui identifient en premier les éventuelles épidémies. »

Bien qu’il puisse être tentant d’essayer d’éliminer complètement ce problème d’insectes, Mordecai a déclaré que les moustiques présentaient d’importants avantages environnementaux.

« De nombreuses chauves-souris et oiseaux mangent des moustiques adultes, et les larves de moustiques peuvent servir de nourriture aux libellules et autres larves d’insectes, aux têtards et aux poissons. Les moustiques mâles – qui ne piquent pas – se nourrissent du nectar des fleurs et peuvent être des pollinisateurs », a expliqué Mordecai.

Pour nous, simples mortels, Mardochée a conseillé de prendre des précautions pour prévenir les piqûres de moustiques, comme « appliquer du Deet, porter des manches longues et des pantalons, rester à l’intérieur – surtout à l’aube et au crépuscule ».

Mordecai suggère également de veiller à entretenir les piscines et les étangs, d’utiliser des moustiquaires sur les fenêtres et les portes et d’éliminer fréquemment toute eau stagnante dans les vieux pots, seaux, bains d’oiseaux ou déchets.