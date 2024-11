Effrayée, Jennifer Lopez sauve la face après la réapparition des liens avec Sean Diddy : Source

Photo : Jennifer Lopez effrayée sauvant la face après la réapparition des liens avec Sean Diddy : Source

Jennifer Lopez aurait évité les questions sur l’époque où elle était sortie avec l’agresseur sexuel présumé, Sean Diddy Combs.

Comme les fans le savent, l’ex-épouse de Ben Affleck a quitté un événement récent, lorsqu’un de ses fans lui a posé des questions sur les derniers problèmes juridiques de son ex – avec qui elle entretenait une relation de deux ans, ce qui, selon ses mots, était » tumultueux et épuisant émotionnellement.

Maintenant, un spiceend.com Selon un initié, « Jennifer sait que tout le monde lui demande ce qu’elle savait sur Diddy – et il est clair qu’elle est sur le point de répondre à quoi que ce soit. »

Il est pertinent de mentionner ici que Jennifer et Sean Diddy, l’un des couples les plus puissants d’Hollywood, sont sortis ensemble entre 1999 et 2001. Cependant, cette relation coûterait un peu plus cher au multitrait qu’une simple crise de relations publiques.

La source a affirmé: « Ses liens avec lui qui refont surface sont un désastre en matière de relations publiques pour elle et nuisent à sa propre santé. »

Ils ont poursuivi en soulignant que cet examen « ajoute à son niveau de stress déjà énorme alors qu’elle traverse son divorce avec Affleck ».

« Mais tôt ou tard, elle devra s’asseoir et dire ce qu’elle savait – car elle pourrait même être appelée comme témoin au procès de Diddy », ont-ils conclu.