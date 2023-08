"Effrayé, viens vite": Une étudiante de Jadavpur a dit à sa mère une heure avant la chute fatale

L’étudiant décédé après être tombé du deuxième étage d’une auberge de jeunesse de l’université Jadavpur de Kolkata avait appelé sa mère à peine une heure avant l’incident et lui avait dit qu’il avait peur. Il avait supplié sa mère, qui vit dans une ville à 100 km, de « venir vite » et avait dit qu’il avait beaucoup à lui dire.

La famille et un camarade de classe ont allégué que le jeune de 18 ans avait été victime de brigandage.

Swapnadip Kundu était un étudiant de premier cycle en bengali (avec distinction) et était tombé du balcon du bâtiment principal de l’auberge de jeunesse de l’université vers 23h45 mercredi. Il a été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort jeudi à 4h30.

« Swapnadip a parlé à sa mère mercredi soir. Il lui a dit qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait peur. Sa mère lui a demandé ce qui s’était passé. Puis elle l’a rappelé, mais le téléphone n’arrêtait pas de sonner et il ne décrochait pas. Environ une heure plus tard, ses parents ont reçu un appel leur demandant d’aller à Calcutta car leur fils avait fait une chute », a déclaré l’oncle de Swapnadip, Arup Kundu.

« Le corps était complètement couvert mais le médecin m’a montré un morceau de papier qui indiquait des marques de blessures sur son corps. Comment cela se produit-il s’il n’était pas en lambeaux », a demandé M. Kundu.

Le père de Swapnadip, Ramprasad Kundu. s’est plaint à la police disant que certains des pensionnaires de l’auberge sont responsables de la mort de son fils. Une publication sur Facebook par l’un des camarades de classe de Swapnadip, Arpan Majhi, a également souligné le harcèlement de « certains seniors » et a déclaré qu’il avait perdu son camarade de classe à cause de quelques-uns d’entre eux, selon un rapport de l’agence de presse PTI.

La police n’a pas commenté l’enquête et l’Université de Jadavpur est également restée muette. Le gouverneur du Bengale occidental, CV Ananda Bose, a cependant rencontré jeudi les parents de l’étudiant sur le campus de l’université. Il les a assurés d’une action sévère contre les responsables et a déclaré que la famille obtiendrait justice.

Les habitants de la ville natale des Kundus, Bogula dans le district de Nadia, ont organisé une manifestation aujourd’hui, exigeant une enquête en bonne et due forme sur la mort de Swapandip et des mesures strictes contre les personnes qui en sont responsables.

En octobre de l’année dernière, Faizan Ahmed, étudiant de l’IIT Kharagpur, a été retrouvé mort dans sa chambre d’auberge. Alors qu’il s’agissait d’un cas de suicide, la famille, originaire d’Assam, avait déplacé la Haute Cour de Calcutta en affirmant qu’il s’agissait d’un cas de brigandage et de meurtre.

Une seconde autopsie a été réalisée cette année après exhumation du corps sur ordre du tribunal de grande instance. Le rapport d’autopsie faisait référence à des blessures subies avant la mort et indiquait qu’elles étaient de nature meurtrière. Sa famille avait déclaré au tribunal qu’il avait été poussé par-dessus bord par des brimades et que ses plaintes n’avaient pas été entendues par la direction d’IIT-Kharagpur.