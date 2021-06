Effrayant ou hypnotisant ? Glow in the Dark Scorpion a laissé les internautes confus

Avec des regards diaboliques et des pinces venimeuses, les scorpions ne sont peut-être pas les animaux les plus aimés sur Internet. Mais une vidéo récente mettant en vedette un scorpion rougeoyant a fait le tour pour sa pure fascination. Cela a non seulement laissé les internautes perplexes, mais aussi intrigués, car certains trouvent la vidéo effrayante et d’autres fascinante.

Le clip partagé par la poignée Insta de The Reptile Zoo présente les arachnides sous lumière noire. Ce qui était plus captivant était le fait que le scorpion brillait dans le noir. Avec de nombreux bébés serrés sur son corps, il prenait une teinte néon et émettait une lueur fluorescente lorsqu’il était placé sous une lumière sombre. Ses pinces et ses griffes brillaient de mille feux, à l’exception du corps, qui paraissait plutôt bleu. La raison pourrait être d’innombrables bébés sur le dos. Les jeunes ne brillent pas jusqu’au moment où ils développent leurs exosquelettes.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo est devenue virale, attirant plus de 17 000 likes et comptant toujours. D’après les innombrables réactions qu’il a reçues, certains utilisateurs le trouvent effrayant tandis que d’autres le qualifient d’adorable.

Le premier des commentaires sur la publication portait: «Je n’étais pas préparé à cela sur mon flux. J’ai besoin d’un avertissement », tandis que le suivant avait une opinion contraire sur le même et a écrit: « Je ne peux pas tout à fait l’expliquer, mais je pense que c’est adorable. » Alors que le troisième a résumé: « Cela me fait peur mais me fascine en même temps… »

Selon Enfants Découvrir site Web, tous les scorpions émettent une fluorescence sous la lumière ultraviolette, telle que la lumière noire électrique ou le clair de lune naturel. La lueur bleu-vert est attribuée à une substance trouvée dans le revêtement dur de leur exosquelette qui s’appelle une cuticule. Les scientifiques pensent qu’une fois que les scorpions ont perdu leur coquille, ils ne brillent pas tant que leur cuticule n’a pas durci. Bien que la propriété rougeoyante des arachnides dure des millions d’années, les scientifiques doutent de la fonction qu’elle remplit.

