« Effort dégoûtant pour glorifier les armes à feu » – Shaw Local

Je suis outré d’entendre parler d’une proposition visant à désigner le comté de McHenry comme sanctuaire d’armes à feu. Je suis infirmière en pédiatrie et je me demande si vous savez que la violence armée est maintenant la principale cause de décès par blessure accidentelle chez les enfants dans ce pays, devant les accidents de la route et toutes les maladies. Pourquoi quelqu’un voudrait-il glorifier les armes à feu ? Vous n’avez qu’à regarder notre comté voisin et Highland Park.

Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir ce genre de culture des armes à feu. Nos enfants doivent avoir des exercices de verrouillage dans les écoles en raison de la menace très réelle de mort par les armes automatiques. Suffisant.

J’espère que vous ne ferez pas partie de cet effort dégoûtant pour glorifier les armes à feu dans le comté de McHenry. Est-ce ainsi que nous voulons nous identifier ? Cet effort a échoué auparavant et je travaillerai pour m’assurer qu’il échoue à nouveau.

Marie Ernest

McHenry